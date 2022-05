El móvil de “La Mañana de Noticias” se acercó para hablar con Graciela Domínguez, Presidenta del club San Martín, quien nos contó su postura sobre los incidentes del día sábado.

– Queríamos hablar con usted, respecto a lo sucedido el día sábado en cancha de San Martín, cuando se disputaba el partido por la Tercera División, entre San Martín y Sportiva.

Sobre la agresión de este jugador hacia el árbitro, queremos tener su palabra como autoridad máxima del Club.

– Cuándo pasaron los hechos, yo no estuve presente en la cancha, por lo cual me tuve que dividir en dos canchas, porque en la cancha de Sportiva, en ese mismo horario se estaba disputando el femenino.

Cuando vuelvo a la cancha, me encuentro con la suspensión del partido de Tercera División, dado el hecho que fue agredido el árbitro.

Lo primero que hice fue preguntar qué fue lo que sucedió y me dijeron que hubo una agresión. Pregunté a causa de qué, por qué este jugador reaccionó así y me dijeron “Lo que pasa es que el árbitro dejó jugar, dejó pegar, no vio una agresión, una patada a un jugador de San Martín que lo dejó tirado en el piso, sin pelota, por parte de un jugador de Sportiva y ahí comenzó toda la historia.

El no marcó tarjeta ni nada, los únicos que no vieron esa agresión fue la terna arbitral, porque todo el público vio esa agresión y, cuando volvió a suceder otra infracción, sí expulsó en forma directa y eso fue lo que causó el nerviosismo de varios jugadores de la institución.

O sea, la causa fue el arbitraje, que dejó pegar. Lo hubiese suspendido desde un primer momento, que hubo infracciones y a lo mejor no se llegaba a esto.

Yo te transmito lo que me dijo la mayoría de la gente que estuvo en el partido.

– ¿Pero es necesario llegar a ese punto, de ir a una agresión, a un golpe de puño? Yo creo que no hay justificación para la violencia.

– Yo no estoy justificando ni la agresión, ni la violencia de los chicos y no lo voy a justificar jamás. Pero lo que sí voy a ir mirando es, a causa de qué surge esto.

Se cumplirá la sanción que se debe cumplir, nosotros como dirigentes no le vamos a enseñar eso, vamos a tomar alguna otra reacción.

– Anoche se reunía la Liga, hablamos con el Presidente de la Liga Esquinense de Fútbol Antonio Ledesma, y nos decía que iban a dar una sanción ejemplar, para que no vuelva a ocurrir.

– Seguramente el informe del árbitro va a ir al tribunal de disciplina y de ahí, tomarán la decisión sobre la sanción. Para mí no es sorpresa, porque yo estoy presente en todas las reuniones de la Liga, creo que tengo asistencia perfecta. Los delegados míos no están asistiendo por motivos particulares y no hay cosas que yo no me entere. Salvo algunas comunicaciones que se hacen por grupos de WhatsApp de delegados, que yo no estoy.

– ¿Entonces estuvo en la reunión de la Liga?

– Así es, pero muy poco se habló. Se dejó el informe, se leyó la planilla y de ahí pasa al tribunal de faltas, porque el informe de los árbitros no pasa por la liga, sino que va al tribunal.

Porque nosotros no sabemos lo que escribió el árbitro, como para sancionar a los jugadores. Lo que sí me he enterado, es que están expulsados varios jugadores, que en ese momento no sabían que estaban expulsados.

– Así es, ayer hablamos con el árbitro Franco, que nos dijo que aparte del jugador que lo agredió, hay otros jugadores expulsados, de hecho, hay una denuncia en la Comisaría que fue anexada al informe del árbitro.

– Así como esas declaraciones, son todas supuestas, pero también hay que ver cómo fue su actuación en todo el partido, algo siempre ocurre. Causa y consecuencia.

Todos debemos hacer un “mea culpa” para ver cómo actuamos, para tener buenas consecuencias.

– ¿Ustedes van a esperar a que se expida el tribunal de faltas?

– Y bueno, yo puedo hacer un algún tipo de descargo, pero eso ya tiene que mediar el tribunal. Si el chico merece ser sancionado, tendrá que cumplirlo. Después hablaremos, pero hay antecedentes de personas que han agredido a árbitros y no sancionaron. No se están acordando, que hagan un poco de memoria.