Graciela Domínguez, presidenta de la Asociación General José de San Martin, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre el deporte y el vínculo político que se anexa, y las prácticas dentro de las canchas de fútbol.

A través de la comunicación telefónica, Graciela expresó “De parte del Club San Martín se han mandado muchísimos proyectos, siempre hicimos llegar los pedidos, lo que pasa es que no nos estaban cumpliendo. No es que los clubes no nos preocupamos, nosotros siempre solicitamos y tratamos de presentar todo al día. Todavía estamos esperando los $60.000 que se otorgaron porque no nos depositaron. En octubre cuando pidieron la documentación, nosotros presentamos todo con la asamblea anterior que todavía estaba vigente, cuando nos concedieron ya estaba vencida la comisión y la renovamos, sólo estábamos tardando en personería jurídica, pero cumplimos con todo. Estamos en la espera. Quise aclarar esto por algunas afirmaciones que se hicieron sosteniendo que los clubes no damos a conocer nuestros pedidos”.

“Todo lo que necesitamos pedimos, pero nos salen con excusas. Las instituciones siempre solicitamos ayuda pero no tenemos la respuesta que quisiéramos” agregó.

Por otro lado, respecto a la actividad futbolística del club, dijo “yo como presidenta del Club San Martín siempre estuve en contacto con el presidente de la LEF y he manifestado la intención de comenzar con las prácticas de fútbol, además estamos trabajando poniendo el predio en condiciones. Tenemos elaborado un protocolo que presentamos al Comité de Crisis pero queremos presentar uno en acuerdo con la liga, no podemos hacerlo solos y se lo planteé al presidente. Nosotros tenemos todo organizado para proponer. Creo que por el momento los partidos amistosos no deben hacerse, pero si las prácticas de los chicos por distintas categorías, en burbuja para mantener los cuidados” y finalizaba con el contacto.