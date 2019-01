Graciela Domínguez. Club San Martín: “Yo sé la clase de dirigente que soy y los conocimientos que tengo sobre la liga de futbol.”

Graciela Domínguez, Dirigente del club San Martin, en contacto con TN Esquina habla sobre el trabajo en el club, en las distintas sedes y la reorganización de la liga de futbol. “se está arreglando la sede social y en poco tiempo se iniciará con la sub sede para que esté en condiciones cuando se reorganiza el futbol. Se está arreglando el techo, comprando cosas y tenemos miembros de la comisión directiva trabajando.”

“Estamos también tratando de formas las subcomisiones.” Con respecto al fallo del Tribunal de disciplina de la Liga Esquinense de Futbol de suspensión por tres años, Domínguez dijo “Siempre he solicitado que me informaran sobre mi situación, no tuve ninguna respuesta. Personalmente nunca fui notificada; aparentemente notificaron al club pero la sancionada soy yo no el club así que por ahora estoy averiguando sobre eso. Yo sé la clase de dirigente que soy y los conocimientos que tengo sobre la liga de futbol.”