En el día de ayer miércoles 27 de abril, el Intendente Hugo Daniel Benitez en inmediaciones del Palacio Municipal llevo adelante una reunión con el Concejal Tony D´oria. Del encuentro participaron también el Presidente de Bomberos Voluntarios Raúl Cardozo y Miguel Antonio Polli, un bombero voluntario que en estos momentos cumple con la función de Cuartelero. El Concejal Tony D´oria en diálogo con TN Esquina comento el motivo por el cual se llevó adelante esta reunión.

28 de abril de 2022

Nirvana Silvero para TN Esquina

Concejal D´oria, ¿Cuál fue su participación en el día de ayer en la reunión con el Intendente y el Jefe de Bomberos Voluntarios?

“Nosotros nos habíamos reunido previamente por un pedido de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, el Jefe del Cuartel y el Sub-Jefe que nos citaron para comentarnos el inconveniente que les surgía cada vez que necesitaban tramitar cosas para el cuartel ya que no contaban con los papeles del inmueble. A través de averiguaciones y gracias a la gestión de la Municipalidad y el Intendente Hugo Daniel Benitez, eso se pudo resolver. Pero en la misma reunión la Comisión Directiva nos comenta su preocupación por el Cuartelero Miguel Antonio Polli, quien lleva 22 años prestando servicios para el Cuartel y está cercano a jubilarse pero no cuenta con ningún aporte, ya que su labor es voluntaria. Por este motivo fue que al día siguiente me reuní con el Intendente Hugo Daniel Benitez para comentarle la situación, ya que Miguel Polli también presta servicio para la Municipalidad como jornalero. La idea era que se le pueda dar un reconocimiento por los 22 años de trabajo desinteresado y voluntario brindado a la comunidad en el cuartel de Bomberos Voluntarios, y fue el Intendente quien decidió realizarle un contrato, y de esta manera, brindarle los beneficios correspondientes para su jubilación, aportes y una obra social».

¿Es la primera vez que se reconoce el trabajo de un bombero voluntario por parte del Estado?

“Según lo que tengo entendido sí, es una decisión que marca un precedente por ser la primera vez que sucede. Generalmente quienes pasan su vida brindando este servicio a la comunidad no cuentan con ningún beneficio por parte del Estado, solo reciben aportes si trabajan para empresas privadas. En este caso, el intendente Hugo Benitez hizo un reconocimiento histórico a los 22 años de servicios que presto Miguel Polli”.

Tony D’oria y Miguel Polli

Miguel Antonio Polli (62) “es un gran cocinero y asador, por este motivo el comedor del cuartel lleva su nombre en homenaje a él, y a las comidas que nos prepara”, nos cuentan sus compañeros bomberos del cuartel.

El reconocimiento realizado por la Municipalidad al brindarle un trabajo en blanco a una persona que dedico su vida al servicio de la comunidad, le da la posibilidad a Miguel de contar con una jubilación digna, un recibo de sueldo y una obra social.

Para finalizar queremos compartirles las palaras de él a TN Esquina sobre el reconocimiento que le brindo el municipio:

“Estoy muy contento y emocionado porque no me esperaba esto, ahora voy a contar con la posibilidad de tener un sueldo y los aportes que necesito para jubilarme. Todos mis compañeros me felicitaron y mi familia también. Estoy muy agradecido con Tony y con el Intendente Hugo Benitez por lo que hicieron por mí”.