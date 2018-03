El gobernador Valdes firmo el comenio marco entre el gobierno provincial y mataderos municipales, con fondos provinciales

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se firmó este viernes el convenio marco entre el Gobierno de Corrientes y los representantes de mataderos municipales y frigoríficos de la provincia, para la instalación de los controladores de faena, en cumplimento de la normativa nacional vigente.

El acto fue presidido por el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el vicegobernador, Gustavo Canteros, el secretario de Agricultura y Ganadería (dependiente del ministerio de Producción) Manuel García Olano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, intendentes de localidades del interior provincial y empresarios.

El objetivo del convenio es fortalecer a la industria frigorífica de la Provincia, dando un marco de seguridad jurídica para futuras inversiones en el sector.

En ese sentido, resulta necesaria la complementación Nación-Provincia-Municipios, tras la meta de transparentar la cadena completa de la ganadería vacuna.

Con esa consigna, el gobernador Gustavo Valdés, habiendo asumido el compromiso de proteger y potenciar a la industria correntina y priorizando la salud de la población, instruyó la asistencia al sector a través del Ministerio de Producción, específicamente mediante el Instituto de Fomento Empresarial, para la implementación de las nuevas tecnologías exigidas por la legislación nacional.

En esta etapa, los municipios beneficiados son: Goya, Sauce, Monte Caseros, Bella Vista, Mercedes, Saladas, San Miguel, Caá Catí, Concepción, Colonia Liebig, Itatí, Esquina, San Cosme, San Roque, El Sombrero, Santa Rosa, Mburucuyá, Berón de Astrada, Ituzaingó, Virasoro, La Cruz, Empedrado, Mocoretá y Perugorría.

Los controladores electrónicos de faena son dispositivos electrónicos que registran on-line la faena de cada planta frigorífica tomando la imagen, el peso, hora de faena y posición exacta de cada res en la línea de producción, permitiendo identificar el origen y destino de las mismas mejorando de este modo el control de diversas maniobras y prácticas desleales de comercialización y evasión impositiva tanto con el peso y tipificación de las reses como con las faenas no declaradas.

Es a su vez una herramienta muy eficaz para elaborar estadísticas indispensables para definir políticas públicas relacionadas con la producción y comercio de carnes. A partir de su implementación, se aspira a informar al productor los rendimientos y características de los animales de su producción una vez faenados. En esta primera instancia se implementa para el control de bovinos.

Gobernador Valdés

Al pronunciar sus palabras, el gobernador Gustavo Valdés dijo que cuando se habla de carne es un gran desafío, “creemos que consumimos la nuestra y sólo parcialmente es así”. Corrientes es la tercera potencia ganadera de la Argentina con 6 millones de cabeza, algunos dicen 5,5 y otros 5. Si comparamos con el stock ganadero de Uruguay que alcanza a 9 millones, quiere decir que la capacidad productiva de Corrientes es enorme.

“El problema es que somos muy eficientes hasta que nace el ternero y hasta que llega a 200 o 240 kilos; luego en muchos casos se vende el ternero, esperan que crezcan, lo engordan, le dan valor y nuevamente nosotros lo compramos como carne de excelencia y provenientes de otras provincias. A la nuestra le termina faltando el prestigio y el engorde”.

Propició una política clara en materia de ganadería, de lo contrario “nunca vamos a poder ser la “vedette” de las carnes de la Argentina; vamos a seguir soñando con carnes de otras provincias, vamos a seguir pidiendo carnes de otras provincias, y parece que estamos comiendo lo mejor”. Dijo Valdés que se debe tener en condiciones las rutas y los caminos. Se invirtieron 140 millones de pesos en rutas y planeamos hacer 1.000 kilómetros de enripiado por año, lo que implicará 4.000 kilómetros en cuatro años”. Trabajo que se hará con financiamiento de Nación, Fondo de Desarrollo Rural, más lo que destinará la provincia. ”Va a ser un esfuerzo presupuestario increíble, pero tenemos que hacerlo”, aseveró.

“Otro problema que tenemos en Corrientes es que no podemos dar de comer a nuestra hacienda, primero porque no producimos los granos que debería comer nuestra hacienda y entonces tenemos incentivar con un plan específico, de manera que podamos tener esa decisión de engordar nuestro ganado y empezar a vender ganado gordo. Así se genera una nueva cadena de valor y es lo que estamos buscando, que la plata quede en Corrientes; tenemos el potencial y podemos hacerlo. Si no logramos tener una faena en condiciones, nuestra carne nunca va a alcanzar el prestigio”, añadió a sus dichos.

El gobernador aclaró que no es que Corrientes no tenga frigoríficos, los tiene en sus municipios y tenemos que lograr que aseguren las condiciones de salubridad que corresponde porque es responsabilidad del municipio. Si hay una razón por la que funciona un municipio es por la salubridad de la gente. Vi lugares donde no superaban los 20 mil habitantes y tenían 42 carnicerías, otros llegaban a 48 y así es imposible tener una carne de prestigio, de calidad en ese tipo de cuestiones. Tenemos que velar por la salubridad de nuestra gente”.