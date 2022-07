Gloria Fornies, la concejal de la localidad de Esquina quien sufrió el incendio total de su vivienda. Además robaron en un negocio de venta de materiales de construcción que pertenecía a ella y sus hijos. «Creemos que una banda seguía nuestros movimientos». Expresó Gloria Fornies.

El Ministro de Seguridad confirmó que uno de sus hijos recibió amenazas.

La concejala Gloria Fornies dialogó con un medio de la capital correntina tras el ataque que sufrió este último fin de semana en las afuera del casco urbano de la ciudad de Esquina con el incendio total de su vivienda y el robo de un corralón, negocio que tiene junto a sus hijos.

“Mi hija me llamó el sábado y me dijo que vaya a cenar a su casa. Fui y como ya era tarde, me quedé a dormir ahí y cerca de las 2 de la mañana me llamó una chica que trabaja conmigo y me dice ´Gloria, se está prendiendo fuego tu casa´”. “Me levanté rápido y cuando llego, abro el portón y me encuentro con toda la casa prácticamente quemada. Me quedé parada viendo como se consumía mi casa”, dijo muy conmovida por la situación.

Fuente: Radio Sudamericana