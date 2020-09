En conferencia de prensa, el gobernador Gustavo Valdés ratificó la continuidad de las medidas restrictivas en Capital, y expresó su malestar porque “hay barrios en la ciudad donde la gente no se está cuidando”. “La pandemia en Capital se está extendiendo. Por eso pedimos la menor movilidad”, dijo.

“Ayer decidimos continuar con el asueto administrativo en Capital por lo tanto invitamos a los otros poderes a adherirse a la medida. Necesitamos bajar la movilidad. Hoy tuvimos un 52%, pero necesitamos tomar conciencia del esfuerzo que estamos haciendo. No es suficiente con lo que estamos haciendo”, expresó el gobernador Gustavo Valdés.

“En algunos barrios de Corrientes no se cuidan. Muchos toman el tema ‘a la chacota’ como si creyeran que no les va a llegar. No hay cuidado. Vemos a vecinos que salen, toman mates en las veredas. No respetan indicaciones. La situación es complicada, compleja. No otorgamos el asueto para que estén de vacaciones o para que puedan juntarse”, dijo, con marcado malestar.

“Decimos de todas las formas que tomen conciencia. No podemos tirar por la borda el enorme esfuerzo de estos meses que pasaron”, insistió.

“En la última semana tuvimos 30 casos (20 por día) y eso quiere decir que recién vamos a tener un descenso de casos recién después del 13 . Vamos a seguir acumulando casos hasta el lunes y recién ahí, si estamos por debajo de los 5 casos por día, podremos decir que estamos en control”, sostuvo Valdés.

“Si seguimos teniendo movilidad y no nos cuidamos vamos a tener el hospital de campaña absolutamente lleno”, remarcó el Gobernador.

Y aclaró: “siguen prohibidas las reuniones sociales y familiares”