Tras la noticia de la postergación de los partidos de Primera División de la Liga Esquinense de Futbol, la presidente del Club San Martín, se comunicó con La Mañana de Noticias para aclarar y explicar al respecto, desde su postura.

“El encuentro de Primera División no sólo se suspendió porque el Club San Martín presentó una nota solicitando la re programación de partidos, creo que se podrían llevar a cabo los partidos, perfectamente, en la cancha de Sportiva los días sábado y domingo. A esto ya me había anticipado con el presidente de liga, ya que, toda la gente que trabaja en la cancha y se aboca al futbol, iba a acompañar al equipo de sub 11 y sub 15 a Bella Vista. Muchos culpan al club San Martín de que no se inicie el campeonato de Primera División y no es así, quería aclarar esto”, expresó Graciela a inicios del dialogo.

“Creo que, hasta se malinterpretó la nota del club en su momento. Como presidente del club San Martín voy a estar presente en todas las reuniones de liga y de la Asociación, porque quiero estar, participar, coordinar y ayudar en todo lo que esté a mi alcance, además exponer, yo conozco muy bien el reglamento y lo sigo como para que venga uno que se crea delegado y me falte el respeto”, agregó y señaló “Las personas que estuvieron presentes ese día de reunión saben muy bien quien fue y nadie se solidarizó conmigo luego de esa falta de respeto. Se siguen teniendo actitudes machistas como si el futbol sólo fuera un deporte para hombres, y no es así”.

“Atacaron todos a San Martin por la suspensión de los partidos, pero las condiciones de cancha no se podían dar para la fecha establecida, creo que perfectamente se pudieron jugar en Sportiva, hay que dejar las mentiras de lado. El Club se anticipó en presentar la nota” finalizaba, Graciela Domínguez.