Entrevistamos en “La Mañana de Noticias” a Genoveva González, sobre el programa “Incluir Salud”.

– Genoveva, el programa Incluir Salud es el ex PROFE, ¿Verdad?

– Así es, es una cobertura de una obra social del estado, que abarca no solamente las pensiones no contributivas, madre de 7 hijos, pensiones por invalidez y todo tipo de no contributivas.

– ¿Qué está pasando con esta cobertura?

– Toda persona que adquiere una pensión no contributiva, tiene el descuento de Incluir Salud, ex profe, en su recibo de sueldo. Piensan que al estar descontándole tienen cobertura y no es así. Se le descuenta, pero si no realizan la afiliación o el alta, no pueden tener la cobertura de la obra social.

– ¿Cuáles son los requisitos?

– Los requisitos para la afiliación son, un formulario de alta que rige a partir de enero del 2022, la fotocopia del DNI y el último recibo de sueldo.

Eso es con respecto a la afiliación, todos los que están afiliados al Incluir Salud y no tienen su carnet, pueden también acercarse al hospital y necesitan una fotocopia del DNI y el último recibo de sueldo.

– Todo para la oficina que está en el hospital San Roque, ¿No?

– Si, una vez que se afilien, tarda entre 4 a 6 meses, los que tienen prioridad son las personas oncológicas, que le tarda un mes o dos o los trasplantados.

Esta cobertura de obra social tiene un convenio con FARMAR. Si no retiraron nunca y van a retirar por primera vez, necesitan una historia clínica y unos recetarios celestes que nosotros también le damos acá, y deben rellenarlo. Eso dura de tres a seis meses la cobertura, después tienen que ir renovando la historia clínica.

En caso de cambiar de medicación, deben volver a hacer otra nueva historia clínica con la nueva medicación.

Después, se puede pedir pañales, prótesis, anteojos, o sea, tiene una cobertura bastante amplia.

– ¿Y en la parte de internación?

– También tenemos internación.

– ¿Ustedes tienen un estimado sobre la cantidad de gente de Incluir Salud que se atienden en el hospital público?

– Nosotros tenemos un padrón de Esquina, que a partir de este año todos los meses estamos recibiendo, que es bastante amplio.

– Esta obra social en otros hospitales de mayor dimensión anda bastante bien, ¿No?

– Exactamente, todo lo que es estudios de alta complejidad también tiene cobertura. Lo único que se recortó hace como un mes, son los pasajes. Antes si se le daba, inclusive el pasaje para consultas o interconsultas que tenían en otro lugar, que no sea en la localidad de Esquina. Ahora se recortó y tienen prioridad los oncológicos y trasplantados, pero es un recorte de nación.

El mayor problema que tenemos, es que llegan muchas personas con el tema de que se le está descontando y no tienen cobertura. Hasta que no vengan en el padrón y estén afiliados, se tiene que hacer cargo el ministerio de salud pública. Es mucha la demanda y se demora. Al tener Incluir Salud ya es más corto el lapso para solucionar.

– ¿Cuánto tiempo tarda para estar habilitada la afiliación?

– Entre cuatro a seis meses, pero con el nuevo sistema que se está aplicando están viniendo con tardanza de dos meses.

Lo aconsejable es hacer el trámite, porque si en algún momento se necesita, va a ser más fácil.

Quisiera comentarles que estamos en el asesoramiento y gestión del certificado único de discapacidad, que por ahí se está tramitando para una pensión.

De acuerdo a la patología, lleva algunos formularios que completar, luego van los estudios y la documentación.

– ¿Dónde se efectiviza la junta médica?

– La junta médica, luego de la pandemia, se realiza por videollamada y así evalúan al paciente.