Rumbo a las elecciones generales y locales en el mes de noviembre, los distintos candidatos, tanto provinciales como municipales, se encuentran recorriendo los barrios y medios de comunicación, dando a conocer sus ideas y escuchando las demandas de los ciudadanos.

Este martes por la mañana, la candidata a senadora nacional desde el espacio de ECO+ Vamos Corrientes, Gabriela Valenzuela, visitó los estudios de La Mañana de Noticias para hablar sobre su candidatura y las distintas actividades que se encuentra realizando durante este tiempo político y campaña.

“Creo que esto es una gran oportunidad para la provincia y para los esquinenses, ya que, si logro esta banca, yo voy a separar mi gestión en dos. Por un lado estará mi tarea legislativa que será mi gran responsabilidad y compromiso para con todos los correntino, y la otra es, la que ya me propuse cuando fui senadora provincial que es la de gestionar y estar al servicio de todos los ciudadanos esquinenses y de toda la provincia. En estos recorridos que uno hace va adquiriendo mayor compromiso con todos los dirigentes y vecinos”, expresó Gabriela a inicios del dialogo.

“Cuando estuve en Buenos Aires con referentes de Juntos por el Cambio pude ver y dimensionar la gran posibilidad que tenemos para gestionar para la provincia, se abren muchas puertas y eso me alegra muchísimo. Creo que los resultados de las PASO se van a ratificar este 14 de noviembre y, por eso, es un hecho que logremos la banca. Estamos viviendo momentos muy lindos, me va a tocar asumir tareas que no son nada fáciles, pero veo el acompañamiento por parte del gobernador, es un gran gestor de las relaciones”, comentó y afirmó que la mayor demanda y planteo es por trabajo genuino, por lo que el proyecto del Parque Industrial y la instalación de empresas, como así también contar con mas posibilidades y ofertas educativas para que los jóvenes no tengan que emigrar para poder continuar su formación profesional.

Asimismo, sobre los productores de la provincia, dijo “Queremos seguir trabajando con ellos, productores ganaderos y agropecuarios. Hay programas en los que se superó con la demanda y debemos ir ampliando, como es el programa de nueces pecan, muchos quieren incorporarse y otros ya están dando trabajo. El programa de limón fue un éxito, le sigue el de nuez pecan y ahora s está iniciando el programa de palta en todo lo que es la costa de Uruguay ya con una gran demanda. En Corrientes somos una provincia productiva, por lo que hay que seguir generando y potenciando esto”.

“Con esto uno deberá estar en más lugares, volviéndose un poco más ausente para algunos, pero a mayor demanda de proyectos o inquietudes mayor tiempo es el que se requiere. Yo soy una legisladora de Corrientes y nadie me hará cambiar, voy a estar trabajando por los intereses de mi provincia, no por intereses personales, y eso me pone en el lugar de estar al servicio de todos los correntinos”, finalizaba la candidata, invitando a todos los ciudadanos a participar de un encuentro con varias actividades en la plaza del Bicentenario el 31 de octubre.