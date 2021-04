Encaminadas las elecciones municipales en este año de carácter electoral hasta en el ámbito provincial, hablamos con distintos sectores y referentes para conocer más sobre el clima político.

En esta oportunidad, la referente radical y funcionaria del gobierno provincial, Gabriela Valenzuela, dialogó con nosotros en La Mañana de Noticias sobre las ideas y decisiones que se irán tomando en el transcurso de estas semanas.

“Se planteó la necesidad de plasmar el acompañamiento a la reelección del gobernador por parte de toda la dirigencia de la Unión Cívica Radical de Esquina y accedimos, en mi caso en particular, con gusto a este documento porque consideramos la continuidad de una gestión exitosa como la de Gustavo Valdés. Como miembro del comité, por supuesto que acompañé, y de hecho, estoy trabajando fuertemente desde mi humilde lugar. Creemos que es necesaria la continuidad por todo el proyecto provincial que, vuelvo a destacar, con éxito se lleva a delante por esta gestión actual y sería bueno seguir por esta senda que ha demostrado un gran desarrollo. Con muchas coincidencias hemos apelado a la firma de este documento”, expresó a inicios del contacto.

En cuanto al ámbito local, consideró “Creo que es necesario el diálogo de todos los sectores, en este caso, de la UCR. Hay muchos dirigentes con los que tenemos coincidencias y venimos trabajando desde hace un tiempo. Actualmente somos siete miembros del comité que estamos activos y estamos avanzando. Venimos desarrollando reuniones importantes en donde designamos delegados para poder hablar en una mesa con otro sector que sabemos está integrado por el Dr. Pipo Bianchi, al que vamos a convocar por medio de nuestro presidente Armando Tognola para que podamos consensuar un candidato que, no solamente una hacia adentro sino también hacia afuera, es decir con los potenciales socios para la conformación de la alianza ECO Esquina. Todos coincidimos en que llegue aquel que tiene mayor consenso y creo que tenemos figuras importantes”.

“Creo que en cuatro años no alcanzan para poder llevar adelante el proyecto que planificaste. Es importante que haya una continuidad, pero no creo que se deba comparar esto con el ámbito local. Si bien el Dr. Pipo Bianchi manifestó en una oportunidad volverá presentarse como candidato, nosotros creemos en la renovación, tenemos a personas jóvenes y soy partidaria de la participación de todos los dirigentes, creo que debemos abrir el espacio a aquellos que tienen potencialidades. El Dr. Bianchi es un potencial dirigente que, por supuesto tiene que estar dentro de la UCR, tuvo una gestión muy buena, pero soy critica de algunas acciones que tuvo hacia dentro del partido como hacia afuera, y me parece que sería bueno darle participación a otra dirigencia”, indicó.

A su vez, afirmó “Los que estamos en política tenemos objetivos, tenemos proyectos y obviamente, con poder podes desarrollar todo eso. Lo que tenemos que hacer como dirigencia es pelear por los espacios para poder desarrollar todos esos ideales que se puedan tener. Esto es algo que nadie debería mal interpretar, al contrario, deberíamos estar en una mesa de diálogo que ahora proponemos para la Unión Cívica Radical y evaluar los potenciales de los posibles candidatos, poniendo lo que favorece ante esa situación. El objetivo es que el candidato una a la UCR para poder ir hacia afuera, poder convocar a todos los partidos que conforman la alianza ECO y poder también volver al gobierno municipal para conducir a un buen destino a la ciudad de Esquina. Tengo contacto con la gente y escucho los reclamos que en parte, me hace sentir responsable, por lo tanto, debo asumir y poner a la dirigencia a la altura de las circunstancias para un proyecto serio a la ciudadanía”.

Los delegados que se asignaron ayer por parte de este sector radical para encarar a distintos diálogos y reuniones con otros sectores, son Delicia Bottari, Isaac “Chacho” Torrent y Gabriela Valenzuela.

“Espero que podamos llegar a un acuerdo y consensuemos con dialogo, sin tener que llegar a la votación para definir al candidato. Me parece que lo ideal es coincidir y poder coronar así al candidato. Soy muy optimista y no creo que vaya a ser difícil hacer algunas definiciones, tanto dentro de la estructura partidaria como de la alianza ECO”.-