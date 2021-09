En comunicación con La Mañana de Noticias, la Precandidata a senadora nacional desde la UCR, Gabriela Valenzuela, habló sobre los trabajos de campaña que se encuentra realizando junto al grupo referente en distintos puntos de la provincia.

A inicios del diálogo, Gabriela comentó “Hoy nos encontramos en Santa Lucía, es un placer enorme el poder estar visitando la mayor cantidad de localidades posibles, aunque estemos con tan corto tiempo para nuestra campaña. Después del excelente resultado que logró el gobernador Gustavo Valdés con su reelección, hoy nos toca a nosotros salir a pedir el acompañamiento porque, por supuesto que es necesario para la provincia contar con legisladores nacionales, y la recepción de los departamentos es muy buena, me atrevo a decir que llegamos a seguir en el mismo lineamiento”.

En cuanto a los proyectos que prepara frente a la posibilidad de llegar al Senado, dijo “Vamos a seguir trabajando y defendiendo a la provincia, creo que es importante el acompañamiento para poder mantener un mismo lineamiento que se viene desarrollando por el gobernador, me parece que es importante defender el federalismo. En lo personal, siempre me movilizaron los abuelos y los jóvenes, me permiten tener cierta responsabilidad por el contacto permanente, como así también la lucha de mujeres por muchas cosas que nos faltan tratar y radicarlo. Trabajar de la mano del gobernador para gestionar es algo que seguiré haciendo de manera particular para Esquina”.

Asimismo, remarcó “Es importante defender el federalismo, hay muchas cosas que están detenidas para la provincia y debemos luchar por ello. Hay que buscar fuentes de trabajo genuinos, más obras y otras gestiones en beneficio de la provincia. Debemos seguir fortaleciendo en esta etapa de modernización, desarrollo e industrialización por la que estamos apostando en Corrientes. El gobernador demuestra eso en cada lugar al que va, sin discriminar o tener en cuenta el partido, el mensaje es muy bueno, hay que terminar con las grietas y trabajar juntos en pos de toda una provincia, eso es lo que vamos a hacer”.

“La ciudadanía correntina se expresa, por eso confío plenamente en que se va a elegir a los legisladores que se necesitan para la provincia con la lista verde 502. Hay que poner freno al atropello que se tienen hacia las provincias por diferencias partidarias o colores políticos”, agregó.

Por último, Gabriela afirmó “Tenemos previsto estar la próxima semana en Esquina para hacer una conferencia d prensa, durante estos días seguiremos recorriendo otras localidades. Vamos a presentar todos los candidatos, aunque tengamos pocos días en esta campaña, es importante visitar cada localidad que podamos. Nos anima micho la recepción de la gente, eso nos alienta muchísimo y nos da la confianza de llegar a un triunfo este 12 de septiembre”. –