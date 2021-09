Con el triunfo obtenido en las elecciones de este domingo 12 de septiembre, Gabriela Valenzuela, ya es candidata a senadora nacional de ECO + Vamos Corrientes.

En comunicación con La Mañana de Noticias, la candidata habló sobre las expectativas que se tienen de ahora en más, de cara a las elecciones del 14 de noviembre, afirmando “Estoy muy contenta por los resultados de votos en Corrientes y también por los resultados a nivel nacional. Se esperaba tener ese resultado, venimos con una energía muy positiva y creo que, lo del 14 de noviembre va a ser mejor con respecto a estos números porque vamos a tener más tiempo para trabajar, de hecho, hoy comenzamos nuevamente con esta campaña, ya estamos diagramando actividades”.

“Hoy tengo una gran responsabilidad que requiere la provincia y eso puede significar que esté un poco más ausente en la localidad de Esquina, pero no quiere decir que no vaya a trabajar, al contrario, el objetivo es recuperar el gobierno municipal y voy a poner toda mi energía para que logremos eso, no sólo como Radical sino también siendo parte de una gran alianza como lo es ECO + Vamos Corrientes”, indicó, sosteniendo que los trabajos de todos los dirigentes deberán intensificarse para superar y mejorar los resultados en las elecciones próximas.

A su vez, Gabriela aseguró “El candidato que nos va a representar está pasando por una mediación. Una vez que sepamos quien será definitivamente vamos a profundizar el trabajo que ya venimos haciendo. Lo que sí creo es que se va a armar un gran equipo con la alianza, representándose los distintos partidos y contando la figura del gobernador que apoya y acompaña. La ciudadanía va a saber valorar ese proyecto, estoy muy animada por ello”.

Por último, expresó “Esto nos da una chance en el trabajo, vamos a encontrar legisladores que querrán trabajar en un mismo sentido y se tendrá el acompañamiento, esto deberá ser también una autocrítica para quienes estén al frente del gobierno, hasta hubo falta de respeto hacia la ciudadanía por fotos viralizadas de fiestas mientras nosotros estábamos encerrados cuidándonos, las urnas hablan y eso me gusta, porque se ve una madurez cívica por parte de los ciudadanos, eso está muy bien”. –