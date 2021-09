Rumbo a las elecciones nacionales y municipales el 14 de noviembre, los candidatos a legisladores nacionales se encuentran trabajando intensamente en las propuestas que los respalda en la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación para representar a la provincia. Al mismo tiempo, los dirigentes y referentes locales se encuentran definiendo las listas y fórmulas electorales para presentar este sábado 25 para poner a consideración de los votantes esquinenses, teniendo en cuenta los proyectos para la localidad que se unifican con la visión de la dirigencia provincial para los próximos años.

De regreso al territorio provincial, tras varios días de actividad en la capital del país junto al gobernador Gustavo Valdés, la candidata a senadora nacional dentro del espacio de ECO + Vamos Corrientes, Gabriela Valenzuela, (junto a Eduardo Vischi), habló con La Mañana de Noticias respecto a esto, sosteniendo “Estuvimos en Buenos Aires realizando varias reuniones, fue muy productivo, una experiencia fabulosa. La primera reunión se realizó con Juntos por el Cambio, donde estuvieron todas las autoridades representadas por la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, entre otros, y también estuvimos presentes los candidatos a diputados y senadores nacionales de todo el país. Fue una reunión en donde nos expresamos todos los candidatos de las distintas provincias, contando la realidad de cada una de ellas y planteando sobre la importancia de mantener los resultados positivos, y ratificarlos el 14 de noviembre”.

“Estamos con una expectativa enorme porque, esto se da en un momento muy favorable, la ciudadanía correntina ya lo entendió y lo demostró el pasado 12 lo que espera, y si el 14 de noviembre esto se ratifica, seremos los representantes de Corrientes, posicionados en un lugar en donde, también vamos a tener representantes de todo el país que van a favorecer nuestros proyectos y el de todas las provincias, eso es algo a destacar. La UCR tiene dirigentes muy fuertes y con mucho peso en el país, y eso es favorable” señaló y continuó “Algo que también hay que destacar es que la ciudadanía no es tonta y ya no regala ni vende su voto. Hay cuestiones importantes a plantear y resolver, por eso creo que en las próximas elecciones esto se va a expresar”.

A su vez, durante el diálogo, manifestó “En una de las reuniones quedé admirando el discurso de dirigentes jóvenes que tenemos, hay una renovación que viene con una energía muy positiva. Esto es el inicio de lo que me va a tocar, no sólo representando a la provincia, sino también acompañando al gobernador Gustavo Valdés que tiene una impronta enorme y con mucho futuro a nivel país. Hay todo un desafío por delante y me confío plenamente en todos los ciudadanos correntinos, de manera particular, también voy a dirigirme a los ciudadanos de Esquina, teniendo en cuenta las oportunidades que existirán para la ciudad con muchas puertas que estarán abiertas”.

Por último, sobre los trabajos que continúa llevando adelante como coordinadora de la gestión provincial en Esquina, Gabriela expresó “Siento satisfacción al poder brindarle esta gestión a Esquina, hoy, por ejemplo, se está dando respuesta a los docentes del nivel inicial que, plantearon la necesidad de llevar adelante un curso de títeres gratuito, el cual vamos a estar desarrollando este jueves por la tarde. Es una gran oportunidad para docentes y directivos. Voy a seguir gestionando y estando en esta labor. El día lunes estaremos en Corrientes capital en una reunión regional en donde vamos a estar tratando con distintos dirigentes de provincias del norte para seguir potenciándonos. Así también nos estamos abocando a alinear ECO en Esquina para conformar una lista que nos represente a todos”. –