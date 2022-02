La Senadora Nacional Gabriela Valenzuela en dialogo con la Mañana de Noticas nos cuenta sobre sus proyectos para este año y como va a trabajar en Esquina.

¿Gabriela, cómo es la relación dentro del esquema de trabajo, cuál es la postura en la toma de decisiones con lo que respecta al FMI? ¿Coinciden todos en la misma postura de tratar de que Argentina no caiga en el default?

“Así es. Mira en lo que se refiere al Senado de la Nación en mi ámbito de trabajo la verdad es que tenemos plenas coincidencias con todos los Senadores de los que hoy estamos conformando JxC que somos 32 Senadores, 19 de la UCR y los demás del Pro, del Ari y de la Coalición Cívica digamos, integrantes de este JxC. La coincidencia es absoluta y por supuesto porque nosotros somos partidarios de consensuar un gran acuerdo, porque es la única salida creo yo que tiene el País, a partir de ahí, evaluar todos los beneficios que van a recaer en el mismo, porque estamos en una situación de crisis grave, compleja. La verdad es que no para la inflación y el afectado es el ciudadano común, somos conscientes de ello, hasta ahora nosotros estamos exigiendo ya a través de notas formalmente, de manera informal, a través de los medios, de todas las formas de que se de ese dialogo”.

Hago una lectura de lo que es el Pro uno de los socios de Cambiemos, el ego de parte de muchos de los dirigentes a la hora de pensar a futuro, sobre lo que viene.

“Sí, pero yo soy optimista en ese sentido, porque yo no lo veo mal que cada uno tenga sus aspiraciones, de que haya estos planteos de grupos internos dentro de los partidos, tanto del Pro como del Radicalismo, por eso digo, el camino va a ser seguramente la interna, elegir nuestro candidato, pero que el ego que vos mencionas que por ahí se ve de algunos más que de otros, baje y que realmente en su momento podamos unificarnos todos. Yo creo y tengo fe de que así suceda”.

Si bien no es un año de elecciones, empiezan los políticos a querer posicionarse para el año que viene en su carrera Presidencial, nosotros lo tenemos al Gob. Gustavo Valdez que está muy bien visto y muy bien posicionado a nivel Nacional ¿Cómo lo ves para esa carrera Presidencial?

“Muy bien. Yo creo que él viene bien, tiene que hacer un trabajo de posicionamiento en todas las provincias porque esto es Nacional y tiene que tener llegada. Si bien es cierto, que nos llaman Intendentes de otras localidades para invitarlo al Gobernador porque quieren trabajar y ser parte del equipo, eso nos está pasando. Si él logra armar estructura este año para en su momento ganar una interna o lo que vaya a venir hacia adelante. Mañana tenemos reunión en el comité local, la idea es comenzar a trabajar desde nuestro partido, empezar a fortalecer a todos nuestros dirigentes, hacer el trabajo que creo que amerita sin hacer distinciones, sin ponerle el rotulo a cada uno sino que somos todos de la UCR y queremos trabajar para ver cómo llegamos, no. Sin hacer distinciones de sectores, sino que vayamos todos las comité fortalezcamos nuevamente, trabajemos desde la UCR, yo voy a atender desde ahí las veces que venga, no tengo oficina acá asique lo voy a hacer desde el comité, tiene que ser para los que somos Radicales nuestra segunda casa, ahí es donde tenemos que trabajar, esa es la idea, por eso ya te digo que comenzamos a hacer reuniones periódicas ya armando una agenda para trabajar a nivel local, con todos”.

¿La idea es unificar entre todos y que haya un solo espacio, también de parte del Senador Provincial Pellegrini de hacer un comité Radical Unificado?

“Con el Senador tengo una excelente relación, hoy fortalecida y lo que buscamos es que nuevamente pueda él venir hacia el partido, trabajar desde el comité, pero bueno, eso es una decisión personal que la tiene que hacer él, por supuesto. Esa es la intención, por eso te vuelvo a reiterar, es decisión personal, porque también quiero hacerlo público de que nosotros hemos estado hablando porque dentro del partido amerita de que nosotros demos a aquellos afiliados que toman la decisión de ir por fuera del partido y hacerle un daño al partido, yo creo que eso se tiene que terminar, tenemos que saber que vivimos en un sistema democrático, que si te toca hoy a vos perfecto, yo me tengo que alinear aunque no esté de acuerdo digamos. En su momento pude haber querido ser yo, bueno no se me dio, porque la mayoría así lo decidió, pero ser orgánico, respetar a la institución como partido y aquel que toma la decisión personal de salirse de la estructura del partido arriesgando la decisión orgánica del partido, creo que eso tiene que tener, no sé si llamarle castigo, pero si un fin.Quiero aprovechar para aclarar porque seguramente va a ser polémico, el hecho de que haya participado de un acto institucional como el del Aniversario de la Ciudad de Esquina, yo creo que es importante el gesto que han tenido los funcionarios, en este caso el Sr. Fernando Quevedo que es el Director del Museo y que a través del Intendente Municipal poder obsequiarme la bandera de Esquina, porque por supuesto voy a ser una de las que va a portar orgullosamente, digo, el corazón manda siempre, Esquina está muy presente a donde vaya y quiero tener la bandera de esquina en mi oficina porque mi oficina va a estar representada por Esquina y por Corrientes, entonces uno tiene que entrar y tiene que estar identificada mostrando de dónde vengo. Amerita destacar el gesto que han tenido de regalarme la bandera de Esquina, eso tiene que tener un mensaje hacia afuera y el mensaje es que a pesar de las diferencias ideológicas partidarias políticas que uno tiene, tiene que primar el respeto hacia las instituciones públicas. Eso es lo que tiene que primar, si nosotros estamos trabajando en beneficio de toda una ciudad y si podemos lograr conseguir cosas para Esquina bienvenido sea, porque no es para mí, es para la ciudadanía, es para que estemos mejor. Después en su momento saldremos a mostrar que es lo que hicimos y que no, y eso lo evaluara la sociedad. Acá no hay que mirar de qué color, sino el poder hacer, el poder ayudar, el poder mejorar el ámbito en el que uno vive día a día”.