Gabriel Brunengo: Denunciaron a Rector de EFA de Colonia Schweizer

El Profesor Gabriel Brunengo de la EFA de Colonia Schweizer que hoy por hoy funciona en Pueblo Libertador cuenta lo que está sucediendo. En contacto con TN Esquina habló de la denuncia formulada contra el Director. Dijo: “Nosotros los profesores que estamos queriendo cambiar la escuela porque está en crisis y tenemos inclusive un problema con el Rector, una serie de problemas que tenemos persecución, acoso de parte de él, ya hemos denunciado a la supervisora, vino y constató algunas cosas, aparte el Rector monopoliza todo. Pedimos que venga la Supervisora que venga por lo menos a mantener una reunión”.

La denuncia que han realizado es por Malversación de fondos, violencia de género, abuso de autoridad y la ausencia constante del Rector y otro es el maltrato a los docentes. El docente siguió expresando: “una cosa es el clina y otra es lo estrictamente pedagógico. No tenemos ninguna documentación de nada, no sabemos nada de la escuela porque el Rector lo acapara todo y no informa nada. Por lo pronto vamos a seguir yendo a nuestro trabajo, pero espero que también los padres se interesen de la situación y que se pongan en la tarea de levantar esta situación”.

“Necesitamos que venga la Supervisora y que tome cartas en el asunto para que no nos sintamos tan desamparados y desconcertados porque no sabemos cómo es posible todo este monopolio por parte del Rector. No sabemos nada. Desde hace 11 años que no hay reunión de trabajo, Institucional. Sólo son directivas del Rector y que nosotros no tenemos ningún resorte de solución ante este problema”.