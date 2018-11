FUTSAL: Esquina será sede del torneo provincial de Clubes masculino y selecciones femenino

La ciudad de Esquina será sede del torneo provincial de clubes categoría mayores y de selecciones femenino durante los días 16, 17, 18 y 19 de Noviembre, organizado por la Asociación Esquínense de Fútbol de Salón (A.E.F.S) y fiscalizada por la FE.I.CO.FU.SA.

Una vez más Esquina será sede de un certamen provincial de Futsal , en este caso será de clubes donde estará disputándose la “Copa de Campeones 2018” ) donde 12 clubes serán los protagonistas de dicho certamen y tendrá a tres representantes de nuestra localidad( San Cristóbal, Juventud, y Claypole dicho torneo estará dividido en tres zonas de cuatro participantes, mientras que el de selecciones femenino, lo disputaran los representantes de Esquina, Saladas , Itati y San Cosme, el mismo se estará desarrollando en las instalaciones de la Sociedad Sportiva Esquínense.

La competencia del torneo provincial de clubes dará inicio el día viernes 16 en horas de la tarde, mientras que el de selecciones femenino hará lo propio el sábado finalizando el día domingo 18.

PROGRAMACION

Viernes 16 a partir de las 11:00 en la sede presentación de documentación y acreditaciones de las delegaciones (Masculino y Femenino) en sede de la Asociación Esquínense de Futbol de Salón (Coronel Schweizer 741) casi esquina San Martín.

FIXTURE

1° FECHA VIERNES 16

Sal y Pimienta (Mercedes) VS. Matadero (San Cosme)

La Sin Rival (Mercedes) VS. Sport Center (Saladas)

La Bomba (P.de Los Libres) VS. Cloacas (Itati)

Juventud (Esquina) VS. Nueva Ciudad (P.de Los Libres)

San Cristóbal (Esquina) VS.Bajo Hondo (San Cosme)

Claypole VS. El Chimao (P.de Los Libres

ZONAS

PROVINCIAL DE CLUBES MASCULINO

ZONA “A”

Sal y Pimienta (Mercedes)

Matadero (San Cosme)

Juventud (Esquina)

Nueva Ciudad (Paso de los Libres)

ZONA “B”

El Chimao FC (Paso de los Libres)

Claypole (Esquina)

SporCenter (Saladas)

La Sin Rival (Mercedes)

ZONA “C”

San Cristóbal (Esquina)

Bajo Hondo (San Cosme)

La Bomba (Paso de los Libres)

Cloacas (Itatí)

PROVINCIAL DE SELECCIONES FEMENINO

Esquina

Saladas

Itati

San Cosme

FUENTE: Oscar Larroca Prensa Torneo Provincial copa de campeones