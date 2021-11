Novedades para el Futsal en Esquina. El equipo de San Roque de la localidad representará en este deporte en la provincia de Mendoza.

En comunicación telefónica, el responsable de la Asociación de Futsal AFA de Esquina, Alejandro “Tato” Cañete, comentó con más detalles sobre este torneo que arranca en los primeros días de diciembre.

“Este torneo es nacional del Futsal AFA y se juega del 1 al 5 de diciembre. Del 1 al 3 es la etapa clasificatoria, el 4 se juega la semifinal y el 5 la final. San Roque clasifica para esto porque, no hay que olvidarnos de que jugó un torneo en donde clasificamos a los equipos campeón y subcampeón que iba a representarnos en un torneo provincial. Después del párate que hubo por la pandemia, se demoraron en habilitar los torneos al igual que en cancha de 11, y en el momento de comenzar con el torneo, nos encontramos con que había que designar al equipo. El equipo campeón, que fue Yupanqui, decidió no ir por no estar organizado pero, San Roque, como equipo subcampeón, sí tuvo intenciones de ir. Se bajaron varios equipos también de Misiones, de Bella Vista y Esquina quedó para participa, aceptando el desafío. Los chicos están buscando reforzar y prepararse bien”, comentó Cañete.

“Nos dijeron que se están preparando para estar allá el 30 de noviembre, ese día se hará el sorteo para saber cuándo parten a competir. El club está viendo para solventar y costearse algunos gastos del viaje, aunque allá tendrán el alojamiento, comida y traslado gratis”, agregó, afirmando que la intención de regreso será preparar mejor al equipo y organizar un Departamento de Futsal fuerte con mayor participación local y provincial.

Y finalizó “Cuando estemos en Mendoza vamos a estar comunicándonos e informando más sobre esto”.-