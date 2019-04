Juan Ramón “Leco” López, entrenador de las categorías infanto juveniles, a través de la Mañana de Noticias, nos contó cómo están viviendo el campeonato de Liga esquinense.

Este fin de semana se cerró el campeonato de las inferiores en el club San Martin. El día sábado se jugó la semifinal y el domingo se jugó la final, según nos decía “Leco” a principios de la comunicación.

“Jugaron primero las categorías 2005 y 2007”. “Fue una linda final. Con la 2005 obtuvimos resultado de 5 a 4”.

Muchos de los chicos pasan este año de su categoría infanto a categoría de quinta división.

Comentó que “la categoría 2008, nos dio pasaporte al provincial sub 11 que estará comenzando en Abril-Mayo; Sub 12 estará jugando Mayo-Junio; Sub 13 jugará Junio-Julio”.

Afirmó conforme que el club cuenta con chicos de distintos puntos de la ciudad y los equipos son muy futboleros.

Durante esta semana se comenzó la con escuelita de futbol con chicos de 5, 6 y 7 años, donde “Leco” es el coordinador general y los entrenadores son Juan Sandoval, Marcelo Espinoza y Jonathan López.

El equipo femenino de futbol también fue destacado, ya que se ganó el campeonato el año pasado, y el acompañamiento de colegas, la colaboración de padres y el respaldo del club “si no fuera por ayuda de colegas es imposible”.

Aseguró que este año ser un año muy movido para los equipos de inferiores y que ya se están preparando para los torneos de Juegos Correntinos.