Fuertes declaraciones de Arnoldo Ronher, Presidente de Sportiva, al presidente de la COMUCAE Carlos Oviedo

Arnoldo Ronher presidente de la institución verde y blanca en comunicación con “LA MAÑANA DE NOTICIAS” se refirió a lo sucedido con las entradas y organización de estas dos primeras noches de corsos.

“Este lunes se reunió la COMUCAE, donde estuvo presente el presidente de football y mi delegado y demás miembros. En el recuento sacaron que 900 entradas, mitad para el viernes y mitad para el sábado que fueron de protocolo (repartida al gabinete municipal).

Fallo la organización recalco Ronher. “Abrir el corso con $500.000 es un gasto excesivo, pero con tal de que funcione todo bien, la seguridad, las entradas y todo… se acepto. Pero de nada sirve contratar la personas si no la pones a cada cual donde tiene que estar. Hay que hacer una distribución responsable y que sirva. Sobre todo para que no entre gente colada”.

“Si nos hubiera dicho antes que iban a regalar $160.000 en entradas, le decíamos que no. Nosotros hubiésemos seguido haciendo la avenida, porque no podemos nosotros asumir ese costo”.

Carlos Oviedo hablaba de falta de transparencia de las agrupaciones e instituciones, porque dicen que no se alcanza a recaudar con los corsos, los gastos que se hicieron. A lo que responde el Presidente de Sportiva… “Escuche como también hablaba de la Festival de la Sandia… Tiene que saber que nuestra institución, cada socio tiene acceso a la caja, al balance y a la rendición de cada cuestión. Cualquier socio al día puede pasar por la secretaria del club, que tiene acceso a todo. Que no se preocupe; que se preocupe más por lo suyo y no por lo ajeno, que lo nuestro está bien transparente y estar rendido a las personas que le tenemos que rendir”.

“La verdad no sé qué quiere, lo único que hace con esto es una grieta entre las Instituciones y COMUCAE. Una ruptura para el año que viene al organizar los corsos. La verdad no suma nada de nada. Si quiere arreglar asuntos tiene que reunirse y conversar. No salir diciendo primero que es culpa de las comparsas que no colabora, que el tema del accidente es de la cancha de Sportiva cuando el predio estaba abierto para la COMUCAE y aparte, accidentes de personas entrando a lugares donde no correspondía, que no fue un grupo nuestro.

Pero si empieza atacar a las comparsas e instituciones, obviamente se va a quedar solo y se va a quedar fuera”. Culmino Ronher.