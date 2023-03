El mandatario dio el último discurso de su gestión en la Asamblea Legislativa. Estuvo acompañado por Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el último de los iniciados en su Gobierno desde diciembre de 2019.

Escala la tensión durante el discurso del Presidente: «Mentiroso», le gritan diputados de la oposición



El Presidente señalaba, casi a los gritos, que «el espionaje interno ya no existe», y desde las bancas opositoras le gritaban «mentiroso».​



«Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe», dijo el Presidente.



Y cerró: «Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal. Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos».

Fuerte crítica del Presidente a la Corte Suprema por la coparticipación



«La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas», destacó Alberto Fernández.



Y siguió: «En cada oportunidad que vine a este recinto expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias en nuestro sistema judicial. Ahora, cuando la democracia alcanza sus cuarenta años de vigencia, debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones».

El mensaje directo a Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación



«Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república», remarcó Alberto Fernández.

«Es un honor que me insulte, diputado Iglesias»



En el momento de mayor tensión durante el discurso de Alberto Fernández, el presidente cruzó al diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias que lo criticó por sus cuestionamientos a la Corte Suprema en relación con la decisión del tribunal de devolverle el dinero de la coparticipación a la Ciudad.



«Es un honor que me insulte, diputado Iglesias», dijo, enfático, Fernández, en medio del abucheo de la oposición y la ovación oficialista.

Alberto Fernández habló de la disputa por la coparticipación y le apuntó a la Corte



«Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país», dijo el Presidente.



Y sentenció: «No puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria».

El mensaje del Presidente a las Fuerzas Armadas por los 40 años de Democracia



«Tras cuarenta años de vigencia democrática, la jerarquización de nuestras Fuerzas Armadas se convierte en un imperativo impostergable. Capacitarlas, recomponer sus ingresos y fortalecer su equipamiento deben ser nuestros objetivos de trabajo. La defensa de nuestro territorio y la preservación de nuestra soberanía son tareas prioritarias para nuestros hombres y mujeres de las tres fuerzas», remarcó el Presidente.



Además, agregó: «Hemos iniciado trabajos para la recuperación como base permanente de la base antártica conjunta ‘Petrel’ mientras avanzamos en la puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia».



«En ese marco de fortalecimiento de la soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur y de las operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional realizados por el Comando Conjunto Marítimo, hemos instalado en la ciudad de Río Grande, un Radar de Vigilancia y Control Aéreo (RPA) producido por el INVAP», concluyó el Presidente.

La curiosa protesta de Fernando Iglesias



El diputado Fernando Iglesias sigue el discurso del Presidente de espaldas al estrado que ocupa el Alberto Fernández.



El Presidente le pidió al Congreso crear cinco nuevas universidades



«En Argentina han proliferado universidades en todas las provincias. En el Gran Buenos Aires se han constituido muchas universidades que albergan un alumnado que en un 90% son primera generación de universitarios en familias de trabajadores», realzó Alberto Fernández.



Y destacó: «Seguro de que debemos cumplir con la premisa de acercar la universidad a quienes quieren seguir capacitándose en la vida, es que vengo a pedirle a este Honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas».



Alberto Fernández prometió un proyecto de ley para residentes en medicina



«No nos olvidamos de nuestros médicos y médicas, de nuestros enfermeros y enfermeras y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud. En poco tiempo más elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas», dijo el Presidente.



Elogios y números de Alberto Fernández a la ley del aborto



«En el 2021, logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo», precisó Alberto Fernández.



«También logramos un descenso en la tasa de fecundidad adolescente en 1,7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de Salud Sexual y Reproductiva», dijo el Presidente.



El Presidente destacó la baja en la mortalidad infantil



«En el año 2021, la tasa de mortalidad infantil registró a nivel nacional un nuevo descenso llegando a ocho por mil. No es un número. Es el índice más bajo de mortalidad infantil de la historia y significa miles de vidas que se salvan, que persisten, que tienen futuro y buscan felicidad», remarcó Alberto Fernández.



Y sostuvo: «Este descenso de la mortalidad infantil se explica por el impacto de los diversos planes y programas destinados a mejorar la salud de las y los menores de un año, como por ejemplo la ‘Ley de los 1000 días’ que tiene por objeto la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia».



La dura reacción de la oposición a las «mentiras» del Presidente en el discurso



El presidente Alberto Fernández brinda su discurso este miércoles el 141° de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y la oposición lo cuestiona duramente a través de las redes sociales.



Horacio Rodríguez Larreta, quien más temprano inicio en la Legislatura el período de sesiones en la Ciudad, se sumó a la bancada del PRO para presenciar el discurso se expresó por las redes y le pidió al mandatario «que esté a la altura de su responsabilidad y no convierta este día en una tribuna para atacar a la democracia». Leer más acá.



Alberto Fernández pidió la ley de humedales, ley de envases y bienestar animal



Alberto Fernández pidió tres leyes: «Es necesario avanzar en las leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible. Ley de Humedales, para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero. Ley de Envases, guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor», sostuvo el Presidente.



Y agregó una más: «Ley de Bienestar Animal, para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos».



Alberto Fernández habló de Derechos Humanos e hizo referencia a «Argentina 1985»



«Los argentinos y las argentinas sabemos aprender de nuestra historia, tenemos esa marca distintiva: la reflexión, la mirada del Nunca Más, que hoy gracias al arte de nuestro cine llega a las pantallas de todo el mundo», destacó Fernández.



Y siguió: «Con una profunda convicción humanitaria de la historia y la justicia, vamos a seguir promoviendo la candidatura del Museo Sitio ESMA como Patrimonio de la Humanidad UNESCO».



El mensaje a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo



«El Programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios. Dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres. Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades», precisó el Presidente.



Y agregó: «Hemos iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal. Conjuntamente los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el Programa Puente al Empleo que ya logró que 58 mil titulares ingresen al trabajo registrado de calidad».



La referencia del Presidente al Papa



«Me gusta recordar la expresión del Papa Francisco: ‘Empujar desde abajo hacia arriba y desde las periferias hacia el centro’. Aplicando esa lógica, el Estado estuvo presente junto a los sectores de mayor vulnerabilidad. Durante 2022, se otorgaron bonos a personas entre 18 y 64 años cuya realidad por falta de trabajo y condiciones socio familiares de gran vulnerabilidad los ponían en situación de alto riesgo. Nosotros creemos que la mejor política social es crear trabajo. Pero también sabemos que existen situaciones y necesidades impostergables y que el Estado debe estar presente para dar las debidas respuestas. No vamos a dejar solo a ningún compatriota que esté pasando un momento difícil», dijo.



El mensaje del Presidente a los piqueteros y la economía popular



«Trabajamos también todos los días con sectores que se desenvuelven en la economía popular. Debemos convertir el trabajo que allí se realiza en empleo formal. No puede desconocerse el valor de la economía popular que no solo produce, sino que también demuestra la fuerte vocación de nuestra gente por autogenerarse soluciones», enfatizó Alberto Fernández.



Alberto Fernández destacó el crecimiento del empleo formal



«El empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1%. En los años de la gestión que nos precedió cayó un 3,5% lo que representó la expulsión de 220 mil trabajadores del sistema formal de trabajo. Además de los más de 500 mil puestos de trabajo formales que creamos, se crearon más de 1 millón de puestos de trabajos informales. En 21 provincias se registra pleno empleo», sostuvo el mandatario.



Alberto Fernández: «Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio»



Tras elogiar a YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Correo Argentino, Alberto Fernández lanzó: «Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho. En algunos casos proponen privatizaciones y en otros deslindar responsabilidades y retirar el apoyo que requieren para su funcionamiento. Detrás de esos discursos a veces hay visiones neoliberales de la economía, pero la mayoría de las veces hay búsqueda de negocios para ellos, sus familias y amigos».



«Impulsamos la ley de alcohol cero», dijo Alberto Fernández



«Logramos reducir en más de un 25% la mortalidad como consecuencia de siniestros viales en 2022. Impulsamos la ley de alcohol cero que demostró efectos muy positivos en su aplicación en algunas provinias y municipios», destacó el Presidente.



Alberto Fernández habló de un «embate privatizador» y defendió a Aerolíneas Argentinas



«Estamos viviendo un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas», dijo el Presidente apuntando contra las críticas de dirigentes opositores. Defendió primero a ARSAT y después puso el foco en Aerolíneas Argentinas.



«Durante 2022, Aerolíneas Argentinas ordenó sus cuentas y durante el año pasado redujo casi a la mitad su necesidad de asistencia con respecto a 2021 pasando de 644 a 350 millones de dólares que, también, son 100 millones de dólares menos que 2019», dijo.



La guerra en Ucrania y su impacto en la inflación



«A manera de ejemplo y para remarcar una de las causas de la inflación, Argentina gastó en 2022 5.000 millones de dólares más en energía producto de los precios disparados por la guerra (en Ucrania). Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento. Argentina es la energía que el mundo está necesitando», dijo el Presidente.



El elogio a YPF y el guiño a Cristina Kirchner



El Presidente celebró que la empresa estatal cumple 100 años y destacó que hace diez fue nacionalizada por el Gobierno que encabezaba Cristina Kirchner. En medio de los aplausos, la actual vicepresidente asintió levemente con la cabeza.

Otra referencia del Presidente a la inflación



Alberto Fernández y la «bomba» económica que anticipa la oposición



«Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro. Nosotros seguimos trabajando con firmeza, con prudencia y vamos obteniendo los resultados que podemos exhibir», dijo el Presidente.



«No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal»



«Que quede claro: tanto el ministro de Economía como yo, no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte», dijo el Presidente.



Alberto Fernández y la inflación: «Es un factor central de desorganización de nuestra economía»



Al hablar sobre la inflación, Fernández sostuvo: «Todos sabemos bien que constituye un problema estructural en la Argentina. Estamos abocados en reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza ni frenos en el progreso».



El guiño a Sergio Massa



«Quiero agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía», destacó Alberto Fernández. El ministro, presente en el recinto, fue ovacionado.

Alberto Fernández y las proyecciones de crecimiento económico



La frase que repitió el Presidente en modo electoral



«Sé que somos más», la frase que repitió Alberto Fernández cuatro veces en su mensaje. «Sé que somos más los que no queremos regresión en la distribución del ingreso, los que no toleramos los niveles de pobreza, los que queremos que haya más trabajo, que se extienda la educación, los que queremos que los jubilados encaren su vida con mayor tranquilidad; sé que somos más los que no queremos un país injusto».

Tres expresidentes de la Cámara de Diputados comparten el palco



Eduardo Camaño, Sergio Massa y Julián Domínguez se sentaron juntos para escuchar la apertura de sesiones del Congreso a cargo de Alberto Fernández.

Fuerte reclamo a la Justicia por el atentado a Cristina Kirchner



La referencia a Malvinas y el homenaje a un diputado excombatiente



«La República Argentina reiteró su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado», dijo Fernández.



Y le rindió homenaje al diputado chaqueño Aldo Leiva, quien es excombatiente.



Alberto Fernández y la intención de sumarse a los BRICS



«Aspiramos a ser parte de los BRICS. Hablamos con los líderes de todo el mundo buscando contribuir a la paz mundial y la unidad latinoamericana», remarcó Alberto Fernández en referencia a la comunidad económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.



La crítica de Alberto Fernández a la prensa



«Hemos soportado una sistemática acción de desinformación que se llevaron adelante desde el gobierno nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dado los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al Gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes», dijo el mandatario.



Y agregó: «Nadie, durante mi Gobierno, ha sido censurado, acallado, o castigado por sus expresiones. Todos tienen derecho a opinar. Hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y hemos visto mentir con total impudicia».



Alberto Fernández y un mensaje a la interna: «Escuché una y otra vez cómo criticaban mi moderación»



«En este tiempo escuché una y otra vez cómo criticaban mi moderación, pero con mi moderación pude enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos al Fondo Monetario Internacional y con esa moderación puse el pecho a la pandemia», lanzó Fernández, mientras Cristina Kirchner miraba seria, hacia adelante.

Alberto Fernández habló el intento de asesinato de Cristina Kirchner y lanzó un reclamo a la Justicia



«Hace seis meses vivimos uno de los momentos más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner», dijo Fernández y pidió a la Justicia que investigue y encuentre a los responsables.



«Le pido a la Justicia que juzque y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio», reclamó. Y apuntó: «Le pido que actúe con la misma premura que actúa cuando jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados».

Alberto Fernández celebró los 40 años del regreso de la democracia



El mandatario destacó la institucionalidad en el país y celebró los cuarenta años del regreso de la democracia. «Es un logro colectivo de todo el pueblo argentino», destacó.



«Quiero invitarlos a rendir un sincero homenaje a los dirigentes políticos, sociales, gremiales, de defensa de los Derechos Humanos, personalidades del mundo religioso, artístico, científico que fueron capaces de construir esos denominadores comunes que hicieron posible la restauración de la Democracia, en especial a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo», insistió.

