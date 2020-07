Raquel Cantero, perteneciente al personal de trabajo de la Dirección de Transito y Seguridad Urbana, fue acusada hace días atrás de haber viajado hasta Paraguay rompiendo con las normas de circulación que prohíbe el paso al exterior por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, estos dichos fueron falsos, ya que la mujer, Raquel Cantero, habría viajado hasta la ciudad Corrientes (con permiso de circulación) para cuidar a su hijo que se encontraba con problemas de salud por haber sufrido un accidente.

En comunicación con La Mañana de Noticias, Raquel expresó que “fui hasta Corrientes porque mi hijo necesitaba, pero algunos inventaron cosas que no son ciertas, afirmando que viajé a Paraguay. Cuando me enteré de esto me sentí muy mal”.

Según las palabras de Raquel, los rumores comenzaron a circular el día domingo y supone que surgieron desde el propio lugar de trabajo.

“Aunque no me corresponde hacer cuarentena, no me voy a presentar a trabajar este fin de semana para no generar mayores conflictos. Mi jefe me autorizó a tomar esta decisión. Esto que inventaron y se difundió me afectó mucho” agregó y ratificó la aclaración que el director de Transito y su hijo hicieron en este medio durante la semana, desmintiendo la falsa información de poner en riesgo a la comunidad.