En la mañana del jueves, el Dr. Francisco Aratto, referente y dirigente de la Unión Cívica Radical en Esquina, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para dialogar sobre distintos temas que atañen a la política local. Las definiciones del partido, los candidatos de la UCR para intendente y los pasos que se irán dando de cara a las elecciones municipales del 2021.

Tras haberse presentado una diferencia por la definición de candidatos entre los once miembros dirigentes del comité departamental, que ponen, por un lado como pre candidato a Arnoldo Rohner y, por el otro, al ex intendente Humberto “Pipo” Bianchi, el gobernador Gustavo Valdés, brindó un plazo de 30 días para que el partido consiga llegar al consenso.

“Esto está muy bien, hemos concurrido a una reunión con el propio gobernador de la provincia que está preocupado por el radicalismo de Esquina y por eso se ocupa, quiere que estemos todos juntos. Estuvo satisfecho en el sentido de que, no sólo hemos conformado un grupo político importante, sino que hemos impulsado la candidatura de Arnoldo Rohner y cayó muy bien, la gente está respondiendo bien y al propio gobernador le parece correcto después de discutir e intercambiar ideas. Estuvo también el Dr. Humberto Bianchi, acompañado por su sobrina, en donde expresó que él también quiere ser candidato. Todavía estamos en disidencia pero todo se va a esclarecer, ellos son los dos candidatos que están a la vista”, afirmó Aratto.

“Pedimos al presidente del partido para que intervenga, llamó a una reunión que finalmente se hizo y eso desencadenó esta conversación que se llevó a cabo al más alto nivel político. Hay que re posicionarnos como partido político y discutir adultamente con armas lícitas. El gobernador quedó encantado con la dirigencia esquinense y su inserción en el trabajo social que, en definitiva, es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos llevar a un candidato pero detrás de él llevar un proyecto político que reanime a Esquina en su actividad institucional, que vuelva a hacer lo que antes hacía y también mucho más. El gobernador expresó su apoyo, por lo que se ve la oportunidad de recobrar la relación entre la provincia y el municipio”, indicó.

A su vez, comentó “En caso de no llegar a un acuerdo, Valdés nos propuso que hagamos dos o tres listas. El no va a poner el dedo a nadie para bautizarlo porque no existe ese tipo de relación. Nosotros, primero vamos a conservar el partido porque tenemos mayoría dentro del comité y eso no hay forma de discutirlo, es legítimo y vamos a conservar el sello del comité, y segundo, nosotros no vamos a poner en aprietos al gobernador porque tuvo la modestia de llamarnos y con gentileza darnos el tiempo necesario a los radicales para que podamos plantear la posición política de cada uno. Entre dirigentes radicales no nos tenemos bronca, sólo hay una diferencia de ideas, y si para conservar el sello no nos queda otra que llegar a votación, lo vamos a hacer, pero no es la alternativa”.

Asimismo expresó “Nosotros vamos a conversar sobre la base de la candidatura de Arnoldo Rohner, esa es una decisión que tomamos y el gobernador está al tanto de esto, nos dijo que lo pongamos a caminar, que es un buen candidato, y nosotros vamos a hacer eso, incluso van a haber algunas encuestas rondando por allí. Este proyecto lo vamos a construir para dentro del radicalismo y para dentro de ECO, los socios de la alianza deben saber también que así están dadas las cosas. Tenemos un sondeo y la mayoría de socios está de acuerdo. Muchos nos dijeron que arreglemos nosotros nuestros problemas y que después conversemos, y eso es muy adulta, está muy bien dicho para que ECO Esquina esté en la mira del gobierno provincial”.

“Lo primero que hay que lograr es la unidad, no hay que enojarse porque uno presente un candidato y otro también quiera serlo, lo que hay que hacer es superar el escollo y mostrarle a la ciudadanía de Esquina que estamos adultos y maduros. Acá nadie va a perder porque hay que buscar alternativas para tener la responsabilidad de trabajar por el bien de la localidad”.-