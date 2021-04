Próximas las elecciones municipales y provinciales de este 2021, los distintos partidos y sectores se reúnen para dialogar los pasos y definiciones que tomarán para encarar un proyecto político superador para la comunidad.

Francisco Aratto, referente de un sector de la UCR Esquina, habló sobre los posicionamientos que mantienen desde la estructura de la que forma parte, expresando “pertenecemos a un espacio político importante que tiene una gran militancia, una mayoría en el comité y delegados importantes. Estamos haciendo un proyecto en donde podamos ser una alternativa válida para las próximas elecciones. Estamos en contacto con el gobernador Valdés y tiene conocimiento de todo lo que está pasando en Esquina, él sabe que hay un proyecto que se va a conocer prontamente y que se tiene como objetivo encabezar la lista de intendencia en las próximas elecciones”.

“Nosotros pertenecemos al oficialismo del partido en Esquina, los números de miembros que se dan nos pone como oficialismo y, por lo tanto, estamos encargados de conversar con dirigentes de las distintas fuerzas. Cualquier dirigente del Radicalismo puede tener su proyecto, pero es una obligación que se tenga al final uno sólo, teniendo una sola candidatura consensuada, ofreciendo lo mejor para Esquina. No hay condicionamientos, pero hay cierta voluntad de la gente de ECO de conocer quiénes van a representar a la UCR y si estamos en condiciones de discutir la intendencia”, señaló.

Asimismo expresó “Nosotros estamos para unirnos, si hay dos candidatos uno de ellos no es radical y por nuestra parte no pretendemos eso. Nosotros queremos fortalecer la Unión Cívica Radical y tener un proyecto que tenga apoyo de ECO y sea encabezado por una persona abierta y que cumpla con la palabra, una persona que se comprometa con la dirigencia y con el pueblo, y no muestre grietas como en este caso. Un espacio no es un partido político. El día sábado, delegados de nuestro grupo se juntaron con el presidente a conversar y hubo una aproximación de ambos sectores, todo ç va por ese camino, también hemos consensuado con ELI, el viernes pasado hemos decidido caminar juntos en lo que es la alianza ECO, por lo que vamos creciendo. Todos los partidos que conforman ECO tienen la mejor intención de llegar a un gobierno pluralista y que cumpla con la ciudadanía”.

En cuanto al consenso de llegar a un candidato dijo “se va a lograr en medida que lo podamos conversar, cambiar ideas, y en la medida que tengamos grandeza espiritual e intelectual, sabiendo que debe haber un proyecto único para Esquina, dejando de lado las mezquindades porque no sería la manera correcta. Nosotros no tenemos complejos con espacios y áreas, nosotros no somos los que vamos a dividir a ECO. El que no llegue a ser candidato a intendente igual tendrá apoyo para que llegue a un espacio en el que pueda desempeñarse. No hay que crear enemistades ni sostener discursos divisionistas o autoritarios. Creo que hay muchos dirigentes que deberían bajar el ego y apuntar más a lo colectivo. En Esquina se necesita y merece una dirigencia que hable a lo grande, no auto imponiendo cosas porque eso achica. La expresión de Gustavo Valdés en algún momento fue que quería que el próximo intendente de Esquina sea un candidato de ECO y nosotros pretendemos que sea radical. Hay toda una línea trazada, pero es cuestión de coincidir no de imponer. Acá hay que bajarse del caballo y empezar a conversar. Hay mucho para discutir y es cuestión de tener voluntad y tomar compromiso por el pueblo. Nosotros ya tenemos a un candidato, en los próximos días lo podremos a consideración porque ya es tiempo de hacerlo. No tenemos la intención de definir por votación cuando podemos hacerlo a través del dialogo”.-