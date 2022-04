Entrevistamos al Dr. Francisco Aratto, uno de los referentes más fuerte que tiene el radicalismo local, para hablar sobre las internas que tienen en vilo a la Unión Cívica Radical.

– Como hombre la política, vamos a ir hablando de lo que se viene. El 9 de abril es el último plazo para presentar las listas de las internas de la Unión Cívica Radical, ¿Cómo viene ese tema?

– Viene bien, nosotros estamos dispuestos a conformar un comité que tenga todos los sectores, como siempre ha hecho la UCR y más en estos tiempos, donde venimos de perder una elección, dónde tenemos que ser opción más adelante y ya hablamos de renovación partidaria.

Estamos absolutamente de acuerdo con que hay que renovar, todo lo que sea protagonismo en la Unión Cívica Radical. Tenemos que mirar para adelante, para elegir los candidatos que deben tener el compromiso partidario y el compromiso ciudadano de representarnos.

Estamos en un período donde los que tenemos más experiencia, queremos aportar, pero dejar espacios libres como para que esta gente tome su protagonismo definitivo. Lo que no significa abandonar el barco, sino aportar al proyecto.

Estamos en un buen momento, donde hay que conseguir y definitivamente cerrar una lista, que va en buen camino como para terminar de buena manera.

Damos paso a la gente que hoy puede representar el radicalismo, por suerte la UCR siempre tiene gente potable, podemos ganar o perder las elecciones pero siempre tenemos candidatos para ser alternativa en Esquina.

– ¿Cómo toman ustedes que un sector o un grupo ya se haya expresado, que presentarán una lista para elecciones internas, en este caso Dardo Tognola?

– Nosotros no tuvimos contacto, pero bueno él tendría que acercarse al Comité Radical y podríamos hablar. Queremos coincidir, buscamos el consenso siempre, no cambiamos nuestra palabra estamos dispuestos.

– Entonces, ¿No se acercó?

– No, yo conozco la vida interna del radicalismo y hasta ahora no se ha acercado. Todo aquello que se diga que nosotros no estamos dispuestos a conversar, no coincide con la realidad. El otro día hablé con el Vice Intendente “Tanti” Bianchi y le dije que hay lugares que puede integrar dentro del Comité y él me dijo que no es el momento.

Tiene la fecha suspendida esa persona que dijiste y nos quiere llevar una polémica, en la que nosotros no queremos entrar.

– Me dicen que el Comité Central no ha suspendido la ficha.

– Para algo efectivo, nosotros como Comité Departamental debemos tomar algunas decisiones y él tiene la ficha suspendida.

– ¿Todavía no se sabe quién puede ser el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical de Esquina?

– Nosotros somos la Unión Cívica Radical que le viene poniendo el lomo a esto, en mi caso desde el año 88, venimos militando y poniéndole la cara, el hombro, equivocándonos, diciendo cosas acertadas, nos equivocamos y así vamos llevando. Ganamos elecciones, perdemos elecciones. Le dejamos siempre a la sociedad de Esquina algo positivo. Yo estoy con ahora con Arriola dentro de una vivienda que estamos por entregar a una persona, a un vecino.

La gente que quiera incorporarse y hacer una interna, tienen que acercarse a nosotros, conversar, integrar el partido y de esa manera poder hacer una participación activa, o no presentarse a hacer una interna.

Pero nosotros somos la parte activa del radicalismo, no tengas ninguna duda. Puede ser mayor o menor pero toda la vida fuimos activos aquí.

– ¿Entonces no se sabe quién va a ser el candidato?

Estamos en eso, tenemos candidato, estamos hablando pero nos podemos dar nombres porque estamos en ese proceso de coincidencia, de analizar el momento, si es el momento para un dirigente u otro. Todo eso que llevan a instituciones serías como el radicalismo a presentar definitivamente el 9 de abril.

– Sigue en carrera la contadora Delicia Bottari de Torrent?

– Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos coincidencias con la candidatura de ella, pero también tenemos otros candidatos y estamos esperando, dentro mismo grupo.

– Se habló de Arnoldo Rhoner también.

– Tenemos buenos candidatos, de esta nueva generación que pueden ser potables acá. No está cerrado para nadie, igual que la juventud donde Diego Lavenas tiene un amplio consenso dentro de lo que es la vida interna del radicalismo, dónde se encontró una juventud que hay que reforzar, que hay que salir a afiliar a la gente. Hay un entusiasmo como siempre en el radicalismo, porque vienen etapas, primero las elecciones a Concejal y después de elecciones a Intendente y sí o sí queremos ganar.

– Hay algunos dirigentes, como el Concejal Torrent que es uno que eleva la voz diciendo que “queremos más participación dentro de lo que es el Concejo Deliberante”.

– El radicalismo no poder tirar el centro y cabecear. Primero quieren analizar quién va a ser el candidato Intendente a Vice Intendente y a Concejales, porque el radicalismo por acción o por omisión, por ganar o perder siempre está dentro de la política activa de Esquina. Igual pasa en el Concejo, que nosotros llevamos el candidato a Intendente. Los socios que forman la alianza tienen que llevar los concejales, que son los están representando a todo este sector que incluye el radicalismo.

No le podemos pedir a Torrent que esté en 6 comisiones. A mí me representa Bechini, Mancini y la señora Fornier.