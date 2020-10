El gobernador de la provincia visitó la localidad durante la semana pasada inaugurando y controlando obras en ejecución.

El dirigente radical, Francisco Aratto, afirmo que “la visita fue muy importante. El gobernador quedó muy conforme y propuso ampliar la obra de la calle de Los Ceibos para que los desagües funcionen de manera eficiente. Esta semana arrancamos los trabajos en la calle Hansen, nos encontramos haciendo los trabajos preliminares. Tenemos más o menos 4 meses de trabajo para terminar”.

En materia política, según Aratto, Gustavo Valdes se mostró abierto a un proyecto de ECO para que se ganen las elecciones locales del 2021.

“Se hablo de conformar un proyecto único, donde todos los integrantes de la alianza entren en el gobierno local. El consenso se va a lograr hablando y discerniendo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo como esquinenses. Ya sabemos quién será el candidato y conocemos sus puntos fuertes y débiles. El gobernador dejó abierta la posibilidad de que el candidato o candidata sea cualquier integrante de ECO, pero debemos pelear para que sea radical”.

Asimismo, Aratto sostuvo que “el Radicalismo tiene muchos candidatos que pueden llegar a ser intendentes. Hay que conversarlo seriamente y con responsabilidad para sostener la candidatura. No queremos jefes o caudillos, es mirar a quienes tengan tiempo y compromiso con el pueblo. No debemos repetir la historia que pasa ahora con el gobierno local actual. Los candidatos se buscaran dentro de la militancia y dirigencia”. En referencia la precandidatura de algunos integrantes de la estructura partidaria, como es el caso de Miguel Valenzuela o Humberto “Pipo” Bianchi, dijo que “se va a medir si como candidato potable con consenso social y dirigencial. Todos los sectores deben asumir responsabilidad dentro de ese proyecto. Hay espacio para todos” y continuó “el gobernador nos dijo que el ex intendente Bianchi termino con un 64% de imagen positiva pero perdió las elecciones en el 2017”, finalizando con la comunicación.