Avanzan las distintas obras provinciales en la localidad y cada vez falta menos para su inauguración.

El Dr. Francisco Aratto, dirigente radical y referente del gobierno de la provincia, forma parte de la gestión de estas obras que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad, y a través de La Mañana de Noticias comentó con más detalles respecto a estos trabajos que se están llevando a cabo.

“La calle de ingreso al Barrio Bicentenario está avanzando bastante bien, está dentro de los tiempos programados, ya estamos en tramos finales. En poco tiempo se podrá transitar media mano, estamos contentos porque a pesar de la lluvia la obra continúa avanzando, los desagües están funcionando y todo va a quedar con una calidad que todos estaban esperando. Es un asfalto articulado que tiene hierros cada seis metros, pensado para tránsito pesado. Dentro de 10 días estimamos que se va a habilitar” indicó Aratto.

“Esa obra ha sido reclamada por los vecinos y siempre estuvo en la preocupación de Gustavo Valdés. Durante el 2020 la obra se demoró debido a la pandemia, ya que en su momento todo se paró, retrasando las cosas. También Es bueno reconocer el interés de los vecinos, ya que se reunían con el gobernador para comentar sobre esto” agregó.

Por otra parte, sobre la calle Los Ceibos comentó “ya se comenzó a levantar el terrapleno, hay que acordarse de que en el trayecto de esa calle hacia el Rio Corriente se hizo una excavación de gran profundidad para poner los tubos para la inundación que hoy, ya no se está reclamando tanto durante las lluvias, permanentemente se está desagotando. Se consiguió que el desagüe fuera hacia el rio para no molestar. Lo que se hará ahora es levantar de nuevo el terrapleno para la gente a la que le quedó el frente de su casa muy alto. En el día de ayer, el vice intendente me llamó y me comunicó que hubo un inconveniente para poder entrar por esa calle por la lluvia, pero yo recuerdo que hay una vía alternativa en donde el municipio no hizo nada para mejorar. La mejora de la calle es con pavimento y habrá iluminación con luces LED”.

A su vez, respecto a la iluminación en la localidad opinó “Eso corresponde al municipio, se que en su momento hubo una gestión sobre eso, pero no sé en que quedó. Hay que proyectar y gestionar, hay hablar de eso y abrir las puertas al gobierno de la provincia y el nacional para convenir cosas para la ciudad. Por eso es que en estas elecciones vamos a apostar fuerte a volver al gobierno municipal”.-