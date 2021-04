En contacto telefónico, el referente radical Francisco Aratto comentó acerca de los trabajos y las estrategias políticas que ponen en marcha de cara a las próximas elecciones provinciales y municipales en el mes de noviembre.

“En un año muy difícil por la pandemia donde las actividades que se realizan no son muy normales, en la política no hay excepción. Hay que moverse con cuidado, ya no se realizan las reuniones como antes y por eso es más difícil llegar a conclusiones como lo hacíamos anteriormente. Ya estamos entrando en momentos de definiciones, seguramente las elecciones de Esquina se hagan con las elecciones nacionales, tenemos que ver las fechas, pero para las locales tenemos tiempo de seguir moviéndonos y buscando acuerdos y consensos para llegar a ganar la municipalidad”, expresó Aratto a inicios del diálogo.

“De acuerdo a lo que dice el intendente local, hay que aclararle a la gente que las elecciones, cuando se hacen descolgadas del nivel provincial se deben solventar por el municipio. En el año 2019 Esquina tuvo que pagar un millón de pesos a la Junta Electoral Provincial por haber hecho las elecciones descolgadas, aunque no le convenía. Nosotros vamos a un ritmo más lento porque vamos tomando definiciones, somos un grupo de dirigentes radicales que nos estamos juntando para tomar decisiones dentro del partido y para ir perfilando las alianzas con mucho entusiasmo porque sabemos que hay un grupo alternativo dentro del radicalismo que está en condiciones de hacer una oferta electoral para Esquina”, agregó y continuó “Todos nos estamos moviendo, tanto ellos como nosotros tenemos alternativas que vamos a poner a consideración ante el comité departamental y ahí veremos cómo se definen las cosas, si por consenso o por votación, pero el radicalismo se identifica por tener referentes capaces de ser candidatos. También queremos llegar a un acuerdo con el que seguramente va a ser candidato a gobernador, que es Gustavo Valdés, por lo tanto estamos conversando con él para seguir el mismo direccionamiento que él pretende para Esquina. Si bien hay proyectos, hay que interpretar lo que Valdés quiere porque las coas que hoy se están haciendo son por decisiones suyas, ya sean obras y todo lo que baja desde provincia. Aparentemente hay un divorcio entre provincia y el municipio de Esquina y nosotros no queremos que siga eso, sino que haya una comunicación directa, queremos que el municipio vuelva a ser lo que era, un municipio conectado tanto con el gobierno provincial como con el nacional”.

En cuanto al perfil del posible candidato dentro de la UCR y de la alianza ECO, Aratto expresó “Nosotros pretendemos no repetir los mismos errores. Pretendemos a un candidato que sepa interpretar a la gran mayoría del partido, que esté abierto a las cuestiones inmediatas y necesarias, que sepa manejar consensos y diálogos, que sepa coincidir con otros partidos, que sepa tener a todos los sectores del radicalismo a su favor y a todos los socios políticos de Esquina con un gran compromiso y proyecto. Uno puede ser un buen político pero no tener proyectos, uno puede tenerlo pero no sabe consensuar con otros dirigentes, y todas esas cuestiones dentro de una dirigencia deben cubrirse. Existen muchas necesidades elementales para la comunidad y nosotros queremos que esa persona interprete eso y sepa tomar decisiones sin miedo a otros dirigentes”.

Asimismo, consideró “No creo que Arnoldo Rohner esté desinflado como pre candidato. Está dentro del radicalismo pero no dentro de nuestra línea, todavía no hablamos. Todos debemos llegar a un consenso y abrirnos a otros grupos. Queremos superar algunas viejas actitudes, hay que volver a recuperar los socios, la relación con otros sectores y con la gente. Hay que comenzar de manera adulta, consciente en los pasos que se van a dar. Desde nuestro sector todavía no se ha votado a nadie pero vamos a conversarlo con todos. Las fechas son tentativas, nosotros tenemos un cable directo con el gobernador, vamos a hacer lo que el gobernador considere mejor. Tenemos la obligación de armar el mejor esquema para Esquina, esto no es repartir cargos, es repartir responsabilidades y remediar la falta de gestión”.