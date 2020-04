El día lunes, en horas de la mañana, dirigentes de la UCR Esquina y otros integrantes del bloque ECO se reunieron con el intendente municipal para focalizar los trabajos en el marco de crisis sanitaria a beneficio y resguardo de la ciudadanía.

Según las palabras de Francisco Aratto, esto se debió después de un análisis general por la crisis sanitaria que atravesamos por el coronavirus, la cual, pareciera avanzar cada día.

“Todos estamos trabajando contra este virus, de forma particular o grupal, pero no de una forma común” comentó Aratto, en contacto telefónico con La Mañana de Noticias, afirmando que se acordó trabajar enfocados en los aspectos social y sanitario.

“En cuanto a los social buscamos planificar para activar los comedores de Esquina y ver cómo podemos servirle a la gente dentro de este contexto de cuarentena” comentó, y agregó “vamos a integrar el Comité de Crisis y hemos comenzado a caminar”, refirió a planificaciones que están puestas en marcha.

Asimismo, en el dialogo se manifestó la importancia del uso de barbijos y tapabocas como medida preventiva contra el Covid19, y sobre ciertas decisiones que se tomaron en los controles, permitiendo el ingreso a personas de otras provincias, dijo “fue muy lamentable. El permiso nacional que la mujer sacó para circular no la habilita para tal. Esto se resolvió gracias al ministro de seguridad de la Provincia, haciendo volver a esta mujer. La gente tiene que saber que los que están haciendo guardia en los accesos son comisarios y se están ocupando. Ahora si me preguntas de ciertas desinteligencias, ordenes y diferencias políticas puedo responderlo en otro momento, ahora estamos pasando por una crisis. Hay ciertas irregularidades que no te puedo explicar, yo solo puedo explicar la eficacia que tiene la policía de mi pueblo y el gobierno de la provincia”.

En la misma línea, Aratto continuó “hay que estar alertas sobre estos casos porque está en juego la vida. Cuando sepamos hay que ponernos firmes y denunciar. Hay que saber leer lo que dijo el intendente, creo que no estaba muy acertado en sus palabras. Fuimos al Comité de Crisis para trabajar de forma más transparente. Hay un personaje que esta fabulando y miente a todos, aclaro que no hablo del intendente. Vamos a ocupar los espacios que haya que ocupar para que no sigan habiendo estas situaciones”, finalizaba el dirigente radical, Francisco Aratto.