Contacto telefónico con el director técnico de Esquina Football club Juan González



¿Cómo está el plantel, Juan? ¿Cómo lograste conformar? Sabemos que. Bueno, antes que nada, este es tu debut como técnico profesional, digo en un torneo de esta característica



“Exactamente”.



Juan, les recordamos la audiencia que más allá de que sos profesor de educación física, sos director técnico nacional recibido.



Exactamente, sí, sí, sí. La verdad es que para mí es la primera experiencia como técnico a cargo de un equipo y que si bien ya tuve oportunidad de participar en Torneo Provincial en Goya, sí, pero siempre como ayudante técnico, nunca, nunca como técnico. He sido técnico de las categorías inferiores, sub 17, sub 13, pero no de categoría de Primera División.Esta es mi primera experiencia.



¿Cómo fue ese el día que te llaman? Te convocaron para comenzar a conformar un plantel acorde a las características Sabemos que Football cuenta con muy buenos jugadores.

“Exactamente, sí. Bueno, cuando me ofrecen la verdad que no dudé en aceptar esta propuesta del club. A la vista está que el equipo tiene muy buenos jugadores y aparte de eso, tiene un club que son todos amigos. Entonces por ahí es más fácil defenderlo en la cancha, digamos entonces, facilita mucho las cosas, esa parte”.



Cómo está el plantel para ya de cara a esta segunda presentación de lo que va a ser el próximo sábado 18:30 en un horario atípico para para todos. Van a empezar jugando con luz natural y seguramente van a terminar jugando con luz artifial.



“Exactamente así, el plantel está bastante, bastante bien, venimos entrenando bien parejito, tuvimos una buena pretemporada también. Bueno, estamos tratando de ensamblar también algunos chicos que vinieron de refuerzo. Y bueno, el equipo se encuentra bastante compacto. Bien, tenemos la idea bien clara y por ahí está costando que nos salgan algunas cositas. Pero bueno, con trabajo y con mucho trabajo lo vamos llevando a cabo. El equipo está bien, está sólido, está con ganas de jugar ese partido. Un partido importante para nosotros, porque si bien sacamos un empate acá de local necesitamos dos o tres puntos para que nos acomoden en la tabla para para poder buscar la clasificación”.



Yo decía con respecto a lo que es el el estadio en ondas trag un estadio difícil para para todo. Digo lo que le tocaría jugar en calidad de visitante. Bueno, seguramente se van a encontrar con un equipo que viene de ganar como visitante. Seguramente va a ser un plus especial para ello, pero a la vez yo decía de que una presión para el equipo de Berón de Astrada venir de ganar en Sauce y debutar como local ante un público que se hace presente, seguramente va a ver en gran número.



“Sí, seguramente que en la cancha de Beron de Astrada es una cancha excelente para jugar esta linda y con respecto del estadio sabemos que la gente siempre acude a la partido de esta índole para poder apoyar a su equipo, así que diríamos que va a haber mucha gente a apoyando. La presión va a estar para los dos lados, me parece, pero así como así también de local sirve el apoyo de la gente, pero también impresiona un poquito si”.



Se van a encontrar con un campo de juego rápido por los trabajos de los que están realizando. Hablábamos ayer con el director técnico de Beron de Astrada y bueno, el trabajo que están realizando para poder llegar con este, con este partido. Y la intención es una cancha blanda, un piso blando y mojado, por lo cual va a ser un campo de juego bastante rápido. ¿Cómo están preparados para eso exactamente?



“Bueno, nosotros no tenemos la oportunidad de prepararlo en una cancha muy rápida ni de mojada. Pero bueno, nos entrenamos y nos preparamos para para poder jugar al fútbol. Nos preparamos la parte de potencia, de fuerza, de velocidad. Así que yo creo que no vamos a desentonar. Pero sí tiene mucho que ver un terreno húmedo con uno blando, cambia, un poco.

Nos va a costar adaptarnos un poquito por el tema que tenemos acá una cancha más dura, digamos”.



Fuiste a ver, observar o tener referencia más o menos el plantel de Berón de Astrada, cómo juega, cómo se planta, por lo menos como se pudo plantar eta vez en calidad de visitante, más allá de que por ahí puede variar después en calidad de local.



“Eso sí, tuve la oportunidad de ir a mirar el partido de ellos con el equipo de Juventud Unida. Y si tuve la oportunidad y me fui a analizar el partido, más allá de que jugó de una forma, ahora lo puede hacer de otras. Pero si estamos al tanto, de qué jugadores tienen que y más o menos que sistema ocupa que qué jugadores ocupan para para los diferentes sistema y cambios que hacen. Así que esperemos estar a la altura de este partido”.

Pero en el siguiente partido yo decía Juan y seguramente va a coincidir de que les cambia la forma y el hábito a los jugadores que están acostumbrados a jugar con luz diurna y de un día para otro pasar a jugar con lo artificial. Creo que hasta que se puedan acostumbrar y ojalá que en la Esquina se pueda dar la posibilidad de que se juegue más partido a la noche, digo a futuro también. Eso hace que los jugadores se vayan acostumbrando de a poco, ¿No?



“Exactamente, sí, sí. Pero claro, nosotros tuvimos la oportunidad de entrenarnos por un gran un buen tiempito a la noche hasta que bueno, llegaron a la nada el tema de hora de del sembrado del pasto y eso en la cancha. Y no lo pudimos hacer más. Pero sí la verdad que cambia mucho, sobre todo con las pelotas que van aéreas, cambia mucho la visión, la panorámica, seguramente que también cuesta adaptarse a eso. Si, si tiene mucho que ver, es un factor muy importante”.



Así que ya hoy miércoles quedan pocos días de trabajo, seguramente van a ser para ajustar detalles y tratar de comenzar a plantar lo que va a ser tu equipo en pueblo el sábado. Vas a seguir, a jugar de la misma manera que jugaste de local, digo por ahí no, no, la pregunta no era la correcta porque no sé si contarle, pero digo, seguramente, football un equipo que tiene jugadores de buena, de buena pegada y buen manejo de pelota y que ustedes siempre salen a ganar. Ese sería la realidad. Van a ir en busca de los tres puntos, como dijiste recién.

“Si, nosotros siempre tratamos de buscar salir ganar el partido, tenemos jugadores de buen tiempo, un buen medio campo, una defensa bastante sólida. Faltarían solo unas cositas de coordinación que nos están costando, pero los muchachos están respondiendo bien a todos los entrenamientos”.