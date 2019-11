Diego Nuñez, encargado de boleterías Flecha Bus, en diálogo con “La mañana de noticias” ha dado a conocer los aumentos que podrían sufrir los servicios de esta empresa por el aumento que se prevé para los próximos meses en el transporte de larga distancia. Se espera cerca de un 15% de incremento en el precio del combustible desde este mes al 15 de diciembre. Nuñez dijo “hasta el momento no tenemos incremento en las tarifas de pasajes, no tenemos novedades de aumentos pero no podemos garantizar que desde acá a diciembre no tengamos aumentos.”

Con respecto al incremento que se espera en el combustible, Nuñez asegura que “el aumento del combustible hace que surjan subas en todos los servicios, no solo en transporte. Pero hasta el momento el descuento del 20% sigue vigente, tenemos semi-cama de $1.528; servicio cama $1.740 y un servicio de primera clase, suite en $2.016.”

La empresa Flecha Bus, además, anunció que ya se encuentra trabajando con tarjeta de crédito Consumax, Nuñez expresó “Lo que había sucedido era que no se habían coordinado las administraciones entre las empresas pero se pudo lograr hace diez días y nos encontramos trabajando a la par.”