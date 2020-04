En el marco de esta crisis sanitaria, los casos en la fiscalía en Esquina se continúan registrando.

El fiscal Carlos Raúl Gallardo, quien retomó las funciones de la dependencia judicial desde el 23 de abril, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para contarnos sobre una causa de muerte, de la cual se tomó conocimiento el día lunes, y otros puntos respectivos.

Este caso, de muerte natural según el informe, estuvo a cargo de comisaria segunda, poniendo luego a disposición la fiscalía.

“Esta persona, de más de 60 años, tenía padecimiento en sus pulmones, por lo que puse en conocimiento al director del Hospital, teniendo en cuenta la coyuntura. El médico me ilustró sobre la metodología a seguir, determinando que no había necesidad de examinar a fondo, ya que el hombre padecía de la patología pulmonar mucho antes de que se desatara la pandemia. Hablamos con los familiares y nos informaron que el contaba con un certificado de discapacidad ya que no podía movilizarse por si solo, corroborando y aclarado ante cualquier tipo de suspicacia que se pueda tener al respecto” comentó el fiscal, asegurando que el caso escapa de la posibilidad de portación de covid 19.

Por otra parte, Gallardo habló sobre la recuperación de algunos elementos que se habían usurpado de la parroquia Santa Catalina y Escuela Nº620 de nuestra localidad, sosteniendo que “se llevaron adelante ciertas medidas con personas detenidas, las cuales estaban diligenciadas por el Dr. Mosquera, mientras estaba en calidad de fiscal. Los siguientes pasos que se realizaron fueron medidas de allanamientos entre otras que no llegaron a concretarse”.

Ante el supuesto de que los detenidos forman parte de una misma banda delictiva, dijo “eso hay que corroborar y probar de que la acción estaba aunada. Todavía es materia de investigación ya que definirá la imputación. Las 3 personas detenidas son mayores de edad”.

Se especula que para la semana próxima el expediente de la causa pasará de la sede policial a fiscalía.

La situación vivida en todo el país, pone en tela de juicio los casos de prisión domiciliaria o liberación. A nivel local, no hay registro de casos de ese tipo.

“Lo que si continuamos haciendo es verificar la situación de los detenidos en las comisarias. Las demás medidas dependen de cada repartición policial” refirió Gallardo, y acotó “a niveles ilícitos, las comisarias de Esquina no están capacitadas para guardar detenidos. Si bien el número no es mayor, debe considerarse la cuestión. La situación de dos personas de sexo femenino puede resolverse con pedido de excarcelación. El Estado deberá pensar una solución ante esta cuestión para cotejar la capacidad de recepción de detenidos” remarcó el fiscal, finalizando con el dialogo.