Fiscal Subrogante, Juan Domingo Ramírez, molesto por el accionar de la comisaria 1ra con respecto al caso: Luciano Ojeda

El Fiscal Subrogante, Juan Domingo Ramírez, quien está a cargo de la causa relacionada con el asesinato del menor de apellido Ojeda, en contacto con TN Esquina expresó su descontento a causa del mal accionar por parte de la policía 1ra con respecto a esta causa. Ramírez decía: “La verdad estoy muy sorprendido por la actitud del comisario Carlos Quiroz de la comisaria 1ra, donde se iba a desarrollar la declaración indagatoria del principal implicado en el hecho, Remigio Gallardo, con mi presencia como Fiscal subrogante y la defensa a cargo del Dr. Alberto Boari. Si bien tengo conocimiento de todos los procedimientos que tuvieron lugar en las primeras horas pasado el hecho, como la hora de muerte del chico, sobre los allanamientos realizados y el secuestro tanto del arma blanca con la que se atacó a la víctima como también la vestimenta que el agresor tenia puesta esa madrugada del sábado, así como tambien sabía que la detención de dicho agresor tuvo lugar ese mismo alrededor de las 16:30 hs.”

“El día de hoy, intento comunicarme con el Oficial Benítez, me atiende el Oficial Maidana, diciendo que el oficial Benítez se encontraba tomando una testimonial, entonces le pedí que me diera un horario para poder estar presente cuando se realice la indagatoria, me dijo que me iban a llamar; nadie me aviso. Alrededor de las 19:00 hs aproximadamente vuelvo a llamar, en este caso me atiende el Oficial Benítez y me comunica que el abogado defensor ya se encontraba presente en la comisaria. A partir de esto me dirijo hacia allí, hablo con el oficial y le pido que me interiorice en el caso de que haya habido alguna novedad en el hecho. En ese momento me comunican que se encontraba detenida tambien una persona de sexo femenino quien es la hermana del imputado tambien en carácter de imputada por haber tenido en su poder la remera de su hermano, es decir, por su complicidad. Yo no estaba al tanto de esta detención, ya la demora de dos personas más, sin embargo, la defensa ya contaba con esta información. Me comunique con el Dr. Vallejos, Juez de Instrucción, para poder pedir la sanción correspondiente para el comisario Quiroz por la falta de comunicación al fiscal conforme al código de procedimiento vigente y al Artículo 193 del código procesal penal que habla de sanciones para la policía judicial. Inclusive pedir el traslado inmediato del Jefe de Comisaria por no mantener al tanto al fiscal de este y otros hechos, esto lo hago porque lo considero una falta grave hacia la investidura, no hacia mi persona. A lo mejor lo que pasa es que no le caigo bien al comisario ya sea por mi estatura, por ser morochito o por ser calvo.”

“Una vez pasado este momento, empezamos la indagatoria, le pido al oficial Benítez que nos de lectura de todo lo que tiene recolectado hasta el momento, así todos podemos enterarnos de la información con la que se cuenta. Al tercer testimonio que el oficial da lectura, aparece un cabo comunicando que el Comisario lo requería al oficial Benítez. Así han interrumpido la lectura alrededor de cuatro veces más, incluso hasta amenazando al Oficial Benítez de que si no llevaba el sumario de inmediato hasta donde se encontraba el comisario se iba “comer una sanción”. Fue así como, sin tener otra opción, el oficial tuvo que retirarse y concurrir con el comisario. Esperamos un tiempo hasta que volviera, un tiempo pronuncial 10 o 15 minutos, el oficial Benítez no volvía asique fue así como me retire, pidiendo en la guardia que se anotara en el libro de novedades el horario en el que me retiraba por no permitirme participar y por suspender intempestivamente la indagatoria que se estaba llevando a cabo.”

“El comisario Quiroz, al igual que yo, es un empleado provincial, en la jerga policial tiene cierto rango pero eso no significa que pueda manejar un expediente a su antojo, no respetando el código de procedimiento, sobre todo no respetando la figura del fiscal.” Expresó el Fiscal Juan Domingo Ramírez.