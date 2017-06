Fiscal Gallardo: “Vamos a trabajar para determinar qué fue lo que le paso a la menor de edad”

En el trascurro de la mañana de este lunes TN Esquina hablo con el Fiscal de Instrucción Dr. Carlos Gallardo, respecto a los audios que se viralizaron en las redes sociales de un supuesto caso de abuso de una menor de edad e Intoxicación con Ketamina.

“Para la tranquilidad de todos nosotros tuvimos participación de forma inmediata de haber ocurrido los hechos, estoy hablando del domingo próximo pasado por la tarde, cuando por otra cuestión nos dirigimos al Hospital San Roque y tomamos conocimiento de lo que ocurrió el domingo por la madrugada, esas cuestiones están siendo investigada en manos de la comisaria de la Mujer y el Menor; yo el fin de semana fui a tomar contacto directo del sumario policial.”

“Seguramente en trascurso de este semana vamos a tener el expediente aquí en el Juzgado de Instrucción, donde se están recopilando todos los datos, las cuestiones que hacen a la formación de la causa, con los informes de todos los organismos que deberán informar y en función de eso se continuara con la investigación”.

“Yo no tuve oportunidad de escuchar los audios pero seguramente lo vamos hacer en el día de hoy porque si hay cuestiones que interesen a la justicia van hacer incorporada a los diversos expedientes o se van a iniciar expedientes nuevos, por lo cual se van a girar a los órganos judicial que tengan competencia ya sea por razón del lugar o de la materia”.

“Vamos analizar los audios y si amerita vamos a llamar a declarar a la persona que habla y emite opinión al respecto, de hecho si uno revisa el accionar de la justicia en la ciudad de Esquina va tomar detalle, se va interiorizar que efectivamente la cuestión está siendo tratada oportunamente y dentro del ámbito que corresponde y con el alcance que corresponde; por lo cual es eso lo que tenemos que hacer cada uno desde su lugar para combatir esto que aparentemente habría ocurrido”. Expreso el Fiscal

“También se requirió oportunamente en el trascurro de la semana pasada, un informe al departamento de comercio de la Municipalidad de Esquina, para ver si el lugar está habilitado o con qué fines está habilitado, porque sabemos que no es un lugar que habitualmente no está como local bailable, tenemos que ver si se trataba de una fiesta particular, como así también pedimos un informe al Hospital San Roque”.

“Hay varios testimonio que se van acercar en el día y durante el día de mañana para que el miércoles tratemos de tener aquí el sumario, en esto se está trabajando. Tengo que pedirles a los mayores que estemos a la altura de las circunstancia, si no tener conocimiento fehaciente de la cuestión no alarmar a la ciudadanía y si lo hacemos publica tenemos que tener pruebas de lo que decimos”.

“Primero lo que tenemos que investigar que le paso a la menor, porqué hay una denuncia formulada por la madre ese mismo día que la chica fue devuelta a su hogar en horas de la madrugada por una persona mayor, ahora tenemos que trabajar para saber qué fue lo que le paso a la menor y quién lo ocasionó, porque no podemos imputar a nadie a la medida que no tengamos las pruebas ciertas. También esa denuncia puede dar lugar a otras cuestiones la cuales podrían no ser tratadas dentro de la jurisdicción local por una cuestión de la materia, vamos hacer prudente y esperar tener todos los elementos ciertos donde vamos a decidir que se va ser con respecto a esto”. Finalizo el Fiscal Gallardo