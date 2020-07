Por la mañana de este miércoles se realizo una marcha de reclamo por justicia por Ernesto Romero. La misma iniciaría desde la Comisaria Primera de la localidad y finalizaría en el Juzgado.

A la espera de informes y resultados oficiales de la autopsia, la familia de Romero demanda por respuestas.

El fiscal que actúa en la causa, Carlos Gallardo, aseguró que hasta el momento, solo puede ofrecerse un informe preliminar, el cual consta de que no se halló ningún elemento que de vuelta a la investigación de la causa, por lo que se sostiene que la causal de muerte fue por ahorcamiento.

“Hable con los familiares y les dije que hasta no tener la documentación con exactitud y veracidad correspondiente vamos a seguir abiertos a la posibilidad de que la investigación pueda descartar alguna hipótesis. Tenemos que documentar todo para que su Señoría pueda decidir, mientras tanto la investigación continua por parte de Comisaria Segunda” manifestó Gallardo y acotó que la dependencia policial, comisaria primera, cuenta con cámaras de seguridad que aportaría más pruebas a toda la investigación.

Los informes preliminares coinciden plenamente con lo que se pudo constatar hasta el momento, según las palabras del fiscal.

La familia de Romero se encuentra a la espera en compañía de un abogado querellante que tendrá acceso a los expedientes y la documentación correspondiente para la actuación en la causa.

“Entendemos esto. Es nuestro trabajo y deber hacer justicia, por lo que no queremos que vengan a pedírnosla. Toda muerte traumática debe ser investigada y tratada para determinar cómo ocurrieron los hechos. En cuanto a la marcha dijimos que no teníamos nada que ver con ello, por lo que no pusimos obstáculos. Ante cualquier cuestión que sea válida como aliciente para ellos no tenemos problema en suministrársela. Quiero aclarar que el informe que estamos esperando es un informe más que suma al material probatorio” finalizaba Gallardo, a través de La Mañana de Noticias.