En menos de 70 días, se viene la nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú y el Club Náutico y de Pesca, junto a los organizadores del festival, preparan un protocolo y esperan la autorización provincial.

Omar Bordón, presidente del Club Náutico y de Pesca Brown, en comunicación telefónica, dialogó para comentarnos respecto al tradicional festival nacional que se da en la localidad de Esquina con fecha estipulada para el 13 y 14 de febrero.

“Se ha preparado un protocolo, ya veníamos trabajando en ello, además veníamos hablando con algunos pescadores y guías, mostrándoles el protocolo e invitándolos, llegando a un término donde se les explicó sobre ello. También se le presentó el protocolo al sub secretario de Inversión Turística, y hoy estaremos entregándolo al intendente municipal y al secretario de Turismo para ver si es necesario realizar alguna modificación” dijo Bordón a inicios de la comunicación, proponiendo que la cena y la entrega de premios, realizadas tradicionalmente en la ex planada del puerto local, sean realizadas en un campo deportivo, donde pueda tomarse el distanciamiento correspondiente como una de las principales medidas de prevención para la pandemia.

“Acá tenemos muy buenos estadios. Se ha preparado una cena con un campo deportivo determinado, lo que no quiere decir que no podamos cambiar luego, pero la idea es hacer la cena en el campo dividido en cuatro, en sectores, donde cada uno tenga su entrada independiente para evitar la aglomeración de personas. La entrega de premios no será de manera personal como siempre, sino que se hará la presentación de los premios, se dejaran en una mesa o estante y de allí los ganadores van a tomarlos, para evitar el contacto entre persona y persona. Es un protocolo que está muy bien preparado, hay cuidados para los pescadores, los fiscales y hasta para los trabajadores del catering” agregó Omar Bordón.

Para las distintas programaciones que trae consigo la Fiesta Nacional del Pacú, los organizadores pretenden sanitizar los espacios que serán ocupados.

Los pescadores que tengan recomendación médica de cumplir con cuarentena o algún tipo de aislamiento ante un posible caso positivo de covid, no podrán participar.

“Le estaba haciendo falta un despegue al turismo de Esquina, creo que debemos entender que esto es parte de la localidad y hay que apoyarlo, trabajando más en él, no solo desde el sector de hotelería, sino también en comercios, marchandancing, artesanías, etc. La parte gubernamental es consciente de que estamos trabajando en un momento muy cambiante y a contrarreloj. Mientras se estén habilitando cosas por parte de las autoridades y sigamos cuidándonos estaremos bien, hay que seguir las medidas para no sufrir las consecuencias” finalizaba el presidente Omar Bordón, a través de La Mañana de Noticias.