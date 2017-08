Fiesta del Día del Niño en el Barrio Itatí: El Candidato a Intendente Hugo Benítez se adjudicó la Fiesta y generó el enojo de las madres que organizaron

Este fin de semana próximo pasado se realizó la fiesta del Día del Niño en el Barrio Itatí donde se realizaron donaciones y un trabajo conjunto de todas las madres del Barrio. La dueña de casa en contacto con TN Esquina Salió a aclarar a la población sobre lo sucedido en el marco de esta fiesta. Ella dijo: “El día del niño se festejó por medio de las colaboraciones que se hicieron por gente de Esquina, la mayoría de estas colaboraciones fueron por parte de las madres. Tuvimos una ayuda del señor Julio Doria que nos dio una manito con algunas cosas que nos faltaban para ese día. Esto lo veníamos organizando desde hacía un mes atrás”.

La señora explicó dónde y cómo se hizo la fiesta del Día del Niño en el lugar. “Esto se hizo porque nosotros ya el año pasado le hemos festejado el día del niño y este año quisimos hacer lo mismo como siempre y entonces nos pusimos en campaña con las mamás de hacer rifas, empanadas, buscando colaboración de todos lados, como de los comercios, panaderías, que Gracias a Dios todos ellos nos dieron la mano. Respecto de lo que salieron a decir que el Candidato Hugo Benítez, la Cámpora ayudaron en la organización “es una ofensa para nosotros porque salen a decir cosas que no son ciertas. El señor Hugo Benítez tal vez habrá traído una sola vez una donación de parte de él mismo que era una bolsa de harina, de ahí a que él puso muchas cosas para que les festeje el día del niño no. Meten la política donde no hay política”.

“Nosotras trabajamos nosotras mismas pero sin política. Yo como dueña de casa y la mujer que le da a los chicos las cosas no puedo creer. No entiendo porqué tuvieron que salir a decir cosas que no eran ciertas. Fue una ofensa a mi nombre, porque cómo van a decir que era otra persona la dueña de casa. Yo soy Graciela Itatí y soy la dueña de casa y aquí nadie vino a pedir disculpas y si me piden disculpas o no me da lo mismo. Yo lucho solamente por las necesidades del chico del barrio. Lo peor que hay es jugar con las necesidades del chico”

Esta fue la publicación que generó el enojo de la gente del barrio: “Hoy junto a nuestro candidato Hugo Benítez estuvimos acompañando al comedor del Barrio Itatí en el Festejo del día del Niño. Quiero felicitar a las madres del barrio que con la organización popular están sacando adelante el barrio frente a la complicada situación que atraviesa el país” escribe José Gutiérrez.