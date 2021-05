Luego de conocerse la publicación en redes sociales de Luis Ayala, presidente del Centro de Ex Combatientes, en donde expresaba cierto disgusto por no haber sido invitados al acto patrio del 25 de Mayo, el director Ceremonial y de Protocolos del Municipio, Fernando Quevedo, habló en La Mañana de Noticias para explicar los motivos.

“No sé cómo expresar, quizá me sienta un poco triste por toda esta situación que se generó en el día de ayer con respecto a nuestros héroes de Malvinas. Me enteré del posteo por tercera personas y tuve la impertinencia de llamar al señor Ayala en horas de la siesta para aclararle lo sucedido. Tuvimos una conversación telefónica de más de una hora, en donde, quiero dejar en claro que no llame enfadado, ni enojado, pero sí le pedí que me dejara hablar porque, por la verborragia que tuvo él motivad en ese momento no me permitía darle la aclaración. El acto patrio no es una foto, es un todo, es un contenido. El acto de ayer se hizo con todas las absolutas medidas que el gobierno piden para estos momentos y hasta se puso en duda la realización del mismo, confirmado el hecho, se decidió hacer el acto más escueto y medido para la ocasión. Hubo un solo cambio que, lamentablemente, hasta el día de hoy, escuche que ningún medio lo comentase, y ahí hago el mea culpa porque el municipio lo aceptó y lo vio de una forma positiva. Hoy tenemos muchos héroes que están luchando por la patria y por nosotros. Al discurso lo dio un enfermero, el pabellón nacional fue hecho por un recolector de residuos, un personal de retén, un policía y una enfermera, todo el acto se basó en homenajear la lucha de hoy”, afirmó Quevedo.

Asimismo indicó “Todo el acto fue centrado ene se homenaje, pero también se homenajeó y se recordó a los héroes de Malvinas. Se invitó a Bomberos, Prefectura y Policía porque son las tres fuerzas activas que hoy están trabajando por la lucha contra la pandemia. No hubo otros invitados. También hay que pensar que la mayoría de ex combatientes, por edad o por lamentables patologías y secuelas son pacientes de riesgo, aunque estén vacunados como me comentaron, pero no hay que olvidar que los vacunados también son vectores de contagio. No fue por obviar de ellos, del mismo modo podrían reclamar las instituciones escolares u otra institución, pero es que no se invitó a nadie, la diferencia es que a ellos sí se les recordó. Creo que el mejor homenaje no es una foto, sino no olvidarlos y cuidarlos”, y remarcó “Tenemos que priorizar la situación actual, cuidarnos y cuidar al otro”.

“Yo voy a tomar las últimas palabras del señor Ayala en la conversación de ayer, donde expresó que se dio cuenta de algunas cosas, pero si yo tengo que disculparme lo haré por haberle avisado antes que no los íbamos a invitar. El me agradeció y dijo que fue un mal entendido y le dije que no debía pedirme ninguna disculpa, lo que sí le pedí fue que aclarara en su publicación que ya habló conmigo y que se aclaró el porqué, lo cual no vendría mal a la situación. Jamás, y hablo desde lo personal, me permitiré olvidar a los héroes de Malvinas y por eso, en cuatro oportunidades del acto, se los mencionó recordándolos y homenajeándolos”, agregó el director.

“Creo que dialogando y hablando se pueden aclarar malentendidos. En ninguno de estos casos hubo mala intención ni tampoco olvido. Un acto no es una foto. Creo que la comunicación pudo haber fallado, creo que pude haberles avisado, pero también debía hacerlo con otras instituciones y centros, y por cantidad, quizá todavía no hubiéramos llegado al acto, pero también creo que en esta cuestión se trata de tener entendimiento”.-