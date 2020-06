Ante la carta documento emitida por vecinos de la zona norte de la planta urbana de Esquina, calles Berón de Astrada y Ferreyra, donde solicitan la exhibición para el tendido eléctrico “LMT 33KV ZENI” y el estudio de impacto ambiental por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), se detecto una irregularidad en la ejecución de la obra, resolviendo con la suspensión de la misma, a través de la resolución Nº 137/2020.

Los trabajos de la obra para el distribuidor, realizados por personal de DPEC, se suspendieron inmediatamente.

En comunicación con Gerardo Ferreira, jefe de DPEC de Esquina, dijo que “en lo que a mi atañe, me llegó la resolución en la cual el intendente ordena la suspensión inmediata de la obra y a su vez, nos hace el pedido de autorización de ejecución de la obra, acompañamiento de planos eléctricos, informe y dictamen del Concejo Provisional, y todo lo que atañe a una carpeta técnica. Automáticamente, ante estos casos, lo que hago el envío a intervención que es el que debe tomar decisiones en Corrientes, donde me instruirán para mi accionar. En esta semana, casualmente, no se hizo ninguna actividad porque la gente que realiza el izaje de postes no vino”.

El jefe de DPEC sostuvo que la semana que viene podría tenerse una decisión definitiva y que mientras tanto, el alcance de lo planteado sigue siendo cambiar el trazado de la instalación.

Ante el cuestionamiento de factibilidad de dicha obra, el ingeniero Ferreira comentó que “por falta de bases de suspensión y retenciones se dificulta la ejecución, y en algunas calles podría haber cruces de líneas por la altura. La dirección se hace muy engorrosa porque se cargaría la ruta con más estructuras. Para cambiar a otras calles cercanas se tendrá costos muy elevados por falta de bases y delimitación.

Desde Corrientes capital, se planteo la posibilidad de hacer cableados subterráneos de 400 metros, algo “extremadamente caro” y con demanda de mayor tiempo, según Ferreira.