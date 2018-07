Fernando Ramirez, SUTECO: “El lunes comienzan las clases sin medida de fuerza en nuestra provincia”.

El Secretario General del SUTECO en contacto con TN Esquina habla del inicio de las clases luego del receso invernal. Dijo: “El lunes comienzan las clases sin medida de fuerza en nuestra provincia. El SUTECO le hicimos llegar ayer al gobernador una carta abierta con un número importante de cuestiones que hacen a la cuestión educativa, social, política, porque no se abren las paritarias, porque hay silencio de radio en ese sentido, porque el salario docente en nuestra provincia es uno de los más bajos del país o que la actualización salarial esta que dibujaron porque no alcanza a cubrir lo que la inflación se llevó del salario docente”.

“Nosotros acá enviamos esta carta y como decíamos que el segundo semestre va a ser mucho más duro porque el salario no alcanza, porque las condiciones de trabajo no son las mejores y a la falta de discusión nosotros vamos a activar las medidas necesarias, por eso enviamos esta carta abierta y el lunes o el martes estaremos convocando a una conferencia de prensa para definir qué es lo que vamos a hacer y vamos a detallar los mismos”.

“Nosotros no iniciamos con paro porque no están dadas las condiciones, los paros no son contundentes y porque después terminamos discutiendo el paro y no las políticas que se van tomando desde el gobierno. Las decisiones políticas que toma el gobierno y que no resuelve los problemas de fondo, ni siquiera en el marco de una coyuntura que es desgraciada para todos”.