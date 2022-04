Este jueves por la mañana, pudimos hablar con el Presidente de la Sociedad Sportiva Esquinense, Fernando Piaggio, sobre el aniversario de esta institución.

– Fernando, queremos hablar un poco sobre este cumpleaños número 105 de la institución.

– Así es, hoy 21 de abril de 2022, la Sociedad Sportiva Esquinense está cumpliendo 105 años de historia, lo que es todo un éxito, una gran trayectoria.

Ya hemos festejado nuestro centenario, ya que el club se creó en 1917, así que imagínate. Quiero saludar, ya que tengo la oportunidad con tu medio, a todos los socios. Desearles un feliz aniversario, en estos 105 años, porque son ellos los que construyeron a lo largo de la historia, los que nos precedieron a nosotros y aun lo que están aportando en este momento al sostenimiento de esta asociación sin fines lucro, que está cumpliendo 105 años.

Hemos tenido muchos eventos al largo de toda la historia de nuestro club.

– Si nos podrías hacer una reseña, de lo que hace hoy la Sociedad Sportiva Esquinense, ¿Cuál sería?

– Sin miedo a equivocarme, es una de las instituciones que más actividades tiene dentro de la provincia, por las distintas actividades que tiene. Desde el inicio del día, hasta las 23 horas que finalizan. Hay muchísimas personas y chicos practicando diferentes deportes: tenis, básquet, fútbol, futsal, kickboxing y muchas cosas más.

Hay mucha gente mayor que va hacer actividad física y recreación. La función social que cumple Sportiva, por eso siempre invito a que puedan ir, acercarse a la institución.

– Vemos a diario distintas actividades que tienen ustedes, que siempre se ven chicos afuera o ingresando a hacer sus actividades.

– Así es, hasta en el tenis. Somos el único club que tenemos tenis, estamos formando muchos jugadores. A los medios siempre invito, para que sigan las trayectorias de los chicos que se están formando dentro del tenis de la Sociedad Sportiva Esquinense.

Hoy estamos en cualquier torneo provincial tanto en Goya o en Bella vista. Tenemos este fin de semana un torneo provincial en la ciudad de Corrientes. Si no salimos campeón, estamos segundos o tercero lo que habla de un buen nivel para la ciudad de esquina. Hacer un deporte que no es tan popular, hace que a veces la gente no se entere de los logros que hay en el tenis esquinense.

Hay muchos chicos que tienen muy buena proyección en su carrera como tenista y la contención social también, que se le brinda a cada uno de los chicos. No es solamente un lugar para practicar el tenis, sino también para formarlos como seres humanos.