Fernando Miño: “tengo oportunidad de participar, el lunes con la supervisora de enseñanza privada y hoy nos había invitado si queríamos participar con la Directora del Digep”

Fernando Miño es padre de uno de los alumnos de la EFA de Pueblo Libertador. Luego de la situación de conflicto planteada en dicho lugar, en contacto con TN Esquina dijo: “En mi caso es la según da reunión que tengo oportunidad de participar, el lunes con la supervisora de enseñanza privada y hoy nos había invitado si queríamos participar que venía la directora del Digep. Y aquí estamos, con otros papás que estuvieron el lunes nos acercamos nuevamente a la escuela y trasmitimos desde nuestra posición de padres y tutores nuestra preocupación por lo que está sucediendo”.

“Se trataría de varias situaciones irregulares por lo que personal de Corrientes se están acercando a ver, escuchar y tratar de solucionar por el interés de los chicos. Dejamos un poco nuestras ocupaciones y vinimos porque los chicos están muy preocupados porque sufren la incertidumbre. Esta situación hoy se aclararon un poco de que algunos profes que no tenían el ingreso continúan en sus funciones porque nunca quedaron cesantes porque no tienen las disposiciones y que los nombrados nuevos suspendan esa actividad porque no corresponde”.

“Mi hijo en quinto año y es la primera vez que me entero del papel importante que lleva la participación de los padres, que son los dueños de la institución. Sabemos que había una representante legal que ya no tiene alumnos en la escuela y no sabemos la importante que puede tener alguien que ya no tiene alumnos en la escuela en defender los intereses del grupo total. Nos enteramos hoy que la mayoría de los padres que estamos acá, que tienen hijos en la escuela no integra esa comisión”.

“Ahora quedaron tres supervisores estarán acompañando esta etapa de tres días de normalización y la Directoras del Digep buscará documentación por otra vía ya que aquí no consiguen. No hay. Entonces se recurre en otro ente del Ministerio seguramente”.