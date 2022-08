En comunicación telefónica con «La Mañana de Noticias» el Secretario General de SUTECO Fernando Ramirez, nos comentó el acatamiento del Paro Docente de este miércoles en la provincia y en el país.

«Estamos pidiendo la apertura de paritarias, el acatamiento es muy alto, estamos cobrando uno de los peores salarios del país, no se cumple la paritaria Nacional, los Ministros de Hacienda y Educación no toman los fondos que deberían provenir de la Ley de financiamiento Educativo que justamente vendrían a remplazar ese plus que nos lleva a ese inicial bajo también. Por eso pedimos la apertura de paritarias».

Ramirez arremetió: «Valdés cree que puede designar a cualquiera, y si el Gobernador de la provincia no respeta la Ley, estamos perdidos. Son cuestiones de abuso de poder, por eso este paro se debe al hartazgo que hay de parte de la Docencia Correntina».

«El paro Docente es simplemente una manifestación mínima de lo que nosotros estamos planteando» finalizó Ramirez