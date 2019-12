A través de la Resolución N° 431/2019 el ejecutivo municipal resuelve la Feria Administrativa a todo el personal municipal, segmentada en dos periodos. Estos constituyen el Articulo N° 1 de dicha resolución.

Primera semana: 06/1 al 10/1.

Segunda semana: 13/1 al 17/1.

En cuanto a los demás artículos establecidos se entiende que “El personal que no se tome la feria correspondiente no podrá hacerlo en otra fecha” y “Disponer de un sistema de guardias con el fin de no alterar el normal funcionamiento de los servicios que brinda el municipio.”

(Resolución N° 431/2019. Esquina, 20 de diciembre de 2019.)