La señora Felisa Torrent, titular de LALCEC en contacto con TN Esquina habla de la presencia del camión de Avon que ya se encuentra en la localidad. Dijo: “Ayer tipo 15 hs nos avisaron que llegaba el camión, así que fuimos a esperarlo integrantes de la Comisión. Agradecer al Jefe de la Dpec que inmediatamente fue a hacer la conexión necesaria porque es un equipo que tiene que estar conectado, porque tiene aire acondicionado y hay que cambiarlo cada 24 a los equipos. Así que estamos todo listo para la atención que va a comenzar el lunes 6 de Agosto”.

“Contenta y tratando de ver si por esas cosas podemos lograr que se quede unos días más vamos a informar por el medio de ustedes. Están viviendo de Bella Vista donde lograron quedarse unos días más. La demanda es mucha así que vamos a seguir insistiendo por el camión o lo que tenemos pedido para Esquina que es el mamógrafo”.

“No quiero crear falsas expectativas. Dicen que tiene compromisos en Federación, si encaso de que no puedan ir, pueden quedarse más tiempo, no obstante eso ayer se dio el caso de que una persona que se anotó cedió el turno a otra persona, porque ella puede ir a hacerse los estudios en otro lugar. Este camión recorre todo el país por lo que no es posible venir en menos tiempo”.