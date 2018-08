Federico Serrano: “Uno cuando ocupa cargos públicos sabe que se expone a la infamia de cualquier persona y más ahora con esto de las redes sociales”

Federico Serrano, Director del Centro Estadístico Único municipal, en contacto con TN Esquina cuenta las actividades que está desarrollando. Dijo: “Tratando de poner en funcionamiento un espacio que la gestión anterior no lo había puesto. Es todo nuevo esto para nosotros. Es una herramienta que tiene el Ejecutivo Municipal para trabajar en el territorio, para medir opinión, para relevar a los barrios, relevar el estado de las calles, relevar la situación habitacional de los ciudadanos sobre todo los sectores más vulnerables. Son un sinfín de actividades que nosotros vamos poniendo en funcionamiento”.

“En los primeros meses hemos desarrollado un método para intentar medir la inflación y para sacar en cuánto está la canasta básica de alimentos. Para que nosotros podamos tener un parámetro sobre los niveles de pobreza e indigencia que hay en Esquina y en base a eso hacer una comparación. En los últimos meses se disparó la inflación y en canasta básica nos dio cerca del 7% un número muy elevado. Tuvo que ver con la disparada del dólar y eso siempre se traslada a precios. Nuestro lugar de trabajo lo estamos trasladando en la casa de Altos Estudios”.

“Y en otro orden de cosas estamos colaborando con una de las Copas de Leche que es de la Señora Chela Cuenca, donde venimos colaborando con la Juventud Peronista desde hace varios meses. También colaboran con nosotros chicos del Centro de Formación Docente que van a dar clases de apoyo. Ayudando en este momento tan complejo a nivel socio económico y que repercute en la parte alimentaria de los que menos tienen”.

“Uno cuando ocupa cargos públicos sabe que se expone a la infamia de cualquier persona y más ahora con esto de las redes sociales. Por supuesto desmentir con todo eso que se estuvo haciendo. Posiblemente tomemos medidas legales. Lo grave me parece que fueron las acusaciones de desvíos de fondos. Por lo que yo tengo entendido eso fue falsificado. Cada uno tendrá que hacerse cargo. Yo respondo por lo que me toca a mí. Lo que más me preocupa a mi es por los hechos de corrupción y de desvíos de fondos de que lo acusan a uno. Creo que es una operación para desprestigiar a uno”.