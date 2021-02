La Sub Secretaria de Sistemas y Tecnologías de Información de la provincia (SUSTI) dispone de una plataforma para solicitar los permisos de ingreso provincial.



El sub secretario Federico Ojeda, explicó respecto a esto y los requisitos con lo que se debe contar para poder adquirirlos.



“En cuanto al permiso específico para lo que es el turismo está a cargo de la Secretaría de Turismo, nuestra tarea está más ligada a lo que es el sistema, pero se prevé que el solicitante (proveniente de otra provincia) cuente con una reserva de alojamiento, no es necesario el hisopado pero eso no quiere decir que no pasen por controles sanitarios, que ya dependen de las autoridades sanitarias que estén de turno” dijo Ojeda a inicios del contacto, a través de La Mañana de Noticias.



Asimismo, Ojeda afirmó que “es importante que, tanto la Secretaria como la Cámara de Turismo de Esquina comuniquen claramente a quienes deseen ingresar a la localidad. Si bien Corrientes se adhirió a un convenio de turismo nacional para no solicitar hisopados por una cuestión de que se dinamice más el sector que fue muy castigado el año pasado, siempre es importante recomendar a todos los que pretendan ingresar que se realicen un hisopado. En la provincia hay 75 municipios y cada intendente tiene un criterio distinto mientras están cuidando por los ciudadanos y vecinos, pero –Remarcó- creo que mas allá de que no se solicite el hisopado en lo que es el área turística, sería bueno que las personas lo realizaran y traigan sus resultados. Eso es cuestión de consciencia ciudadana y velar por la seguridad de otros como de uno mismo”.



Para aquellos que ya hayan sido portadores de coronavirus y ya se encuentran recuperados, la provincia dispone en su plataforma de un permiso especial de “recuperados”, el cual se otorga una sola vez y pueden utilizarlo varias veces para el ingreso, ya que no cuenta con periodo de vigencia.



“Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que la tasa de re contagios es muy baja, y también por recomendación y orientación por parte del comité de crisis y autoridades sanitarias” agregó el subsecretario y comentó que el ritmo de solicitudes continua siendo el mismo que de hace semanas anteriores, cuando se aproximaba la navidad y año nuevo.



“Venimos con un ritmo normal. Si bien se acerca un fin de semana largo, los puntos de acceso provincial más importantes están en el Puente Belgrano, Guayquiraró y Mocoretá, y cuentan con los controles necesarios”.

Por último, el subsecretario anunció que próximamente, llegadas vacunas contra el Covid 19, se dispondrá de una plataforma para solicitar turnos y adquirir la correspondiente dosis.