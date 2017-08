El Fascismo en el aula: No hay peor ultraje a la dignidad de un niño que su maestro colonice con sus ideas partidarias

No hay peor ultraje a la dignidad de un niño que su maestro colonice con sus ideas partidarias esas mentes inocentes y ajenas a cuestiones ideológicas. La CTERA demostró ayer que no es un gremio docente sino una facción ultrakirchenrista y neofascista que prioriza sus intereses políticos partidarios por encima de la educación de los niños y el interés general. Indigna, pero no sorprende la actitud de estos sindicalistas docentes más preocupados por discutir cuestiones partidarias, que políticas educativas, el solo verlos con ese aspecto desaliñado, sucio, con cara de bucanero, como Baradel, espanta al pensar que pueda ser el maestro de nuestros hijos o nietos, afortunadamente no es docente.

Han bajado un instructivo a las escuelas con una clase alusiva a la desaparición de Santiago Maldonado, sesgada, inexacta, maliciosa y mentirosa donde dan por sentadas cuestiones que no están en el expediente y acusan al gobierno de terrorismo de Estado. Esto es grave por dos motivos, primero: porque los máximos responsables de la decadencia de la escuela pública argentina, no pueden arrogarse la aplicación de contenidos en la enseñanza, y segundo: quién debiera gestionar , definir e instrumentar los lineamientos estratégicos y pedagógicos (el Ministerio de Educación)no solo no sanciona, sino que nada dice de la intromisión del gremio en facultades que les son propias. Que podemos esperar entonces de la Educación Argentina si el gobierno no enfrenta, por cuestiones políticamente correctas, a facciones de actitudes fascistas, por el temor de enfrentarse al peronismo. No hay voluntad en este país de ponerle fin a ideas totalitarias nacidas al calor del golpe del 4 de Junio de 1943 y que aún persisten? Seguiremos permitiendo que los autores de literatura escolar de primer grado del Evita me ama, o Perón me regalo una pelota o una bici, pasando por los impresentables de la Cámpora invadiendo las escuelas con sus maestros y profesores militantes con consignas y falsedades de su supuesto “progresismo” tratando de influir en los chicos más desprotegidos? Tan cobardes somos de no asumir nuestra adultez democrática y apartar de las aulas a estos “docentes” que desvalorizan una profesión tan digna y sagrada como es la formación de ciudadanos con conciencia cívica y social?

Estos que hoy hablan de terrorismo de Estado y gobierno dictatorial son los mismos que se orinaron en la tumba de un Fiscal muerto, luego de denunciar por traición a la Patria a su jefa política, los mismos que aplaudieron al frente del Ejército a un genocida represor, hoy preso por crímenes de lesa humanidad, como el General Milani, los mismos que se callaron la boca con los 900 desaparecidos y 3000 muertos de la Triple A que operaba desde un Ministerio del Estado cuando el gobierno de Perón e Isabel en los años 70. Nos quieren dar clases de democracia y República los mismos que estuvieron detrás de cada desestabilización de gobiernos no peronistas?

Y en manos de esta gente vamos a dejar la educación de nuestros hijos? Tenemos ganas de ser Cuba o Venezuela? Que nos pasa que no nos indignamos cuando invaden con consignas político partidarias las mentes de nuestros niños? Vamos a ser cómplices de esta corrupción de conciencias de nuestros alumnos y mirar para otro lado? Ya lo hicimos acá en Esquina, salvo unos pocos que los enfrentamos, cuando una camarilla de profesores de la Cámporahacían de activistas partidarios en las escuelas y los rectores nada decían, quizás por temor o conveniencia.

El miedo es el camino más corto para perder la libertad. Si hasta nos pusieron un Secretario del Pensamiento Nacional y nos pareció normal, el “filósofo” Ricardo Foster, y pongo entre comillas porque filósofo es quién busca la verdad, no el que propaga la mentira.

Al imponer un tema y sesgarlo estos docentes han roto un pacto de confianza y honestidad intelectual entre quién enseña y quién aprende, que es el vínculo más importante. Han roto la credibilidad del sistema y el pluralismo democrático. No existe hoy, ni siquiera en la conciencia, el guardapolvo blanco, aquel que nos hacía a todos iguales por sobre razas, religiones , ideologías, o clases sociales, aquel guardapolvo blanco que hizo de la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión un instrumento formidable de nuestro desarrollo como Nación.

Si sabemos aprovechar este cambio de época seguramente dejaremos atrás esta Argentina decadente que perdió su rumbo moral. Y lo haremos con los mejores maestros, no dejemos que la escuela pública se marchite y muera de a poco de la mano de gremios impresentables como la CTERA.