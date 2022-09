En diálogo con «La Mañana de Noticias», la dueña del boliche bailable «La Moro»

«Nosotros habíamos comprado al artista, ya habíamos pasado por esto y se le dió una segunda oportunidad para recibirlo siempre creyendo en la productora, estaba previsto para el día 23 de Septiembre por el día de la primavera. Hicimos toda la movida porque no es fácil armar todo esto, no es que uno no quiere traerlo, nosotros nos manejamos con artistas de cierto nivel y siempre cumplimos».

«Fuimos varios los que quedamos en el aire porque nos avisaron minutos antes de largar a la venta las entradas anticipadas pero decidió dar de baja su gira».

«De todas formas ya vamos en las próximas horas a estar anunciando que artista vendrá, también estará presente el gaucho argentino tiktokero, famoso en redes sociales».