Familiares de la Víctima, el joven asesinado este fin de semana en Esquina reclama que se haga Justicia

Familiares de la víctima de Luciano Ojeda reclaman Justicia. En contacto con TN Esquina expresaban su dolor y envueltos en semejante dolor exigían a las autoridades judiciales celeridad para esclarecer el crimen del adolescente. Una de los familiares dijo: “Nosotros lo que pedimos es Justicia. Nosotros venimos de lejos y queremos confiar en la Justicia y queremos saber porqué fue la causa. Pido que si algún testigo que no tenga miedo y que diga la verdad de lo que pasó. Este chico estuvo en Buenos aires y se volvió. Sólo queremos Justicia. Estoy enterada de que el chico que lo mató es adinerado, quiere decir que nosotros que somos pobres no tenemos Justicia, que el que tiene justicia es el que tiene dinero y que va a quedar en la nada. Yo se que Dios va a hacer Justicia porque no puede quedar impune. Le pido al señor fiscal que ellos que tienen el poder y que pueden dejar detenida a una persona por sacarle la vida a otro no puede quedar sin ningún castigo de nada”.

Una tía de la víctima dijo tambien: “Estoy acá en representación de mi hermano, la verdad que estos días está muy destrozado, no tiene descanso. Es lamentable estar pasando por esto, tenía una vida por delante. Señor Fiscal, usted tiene plata y tiene el apoyo de la sociedad, se puso a pensar en un segundo cuando apoya su cabeza en la almohada, se puso a pensar en los jóvenes que están en este lugar. Nosotros somos de Buenos Aires, allá hay mucha injusticia, mucha violencia y venir a Esquina y tener este episodio, me parece que no corresponde. Me parece que tendría que escarbar un poco y ponerse un poco en el lugar de la gente humilde, en la gente que realmente necesita justicia. Que se levante el pueblo en el reclamo de justicia. Este es el momento de reclamar por los jóvenes que están en la droga, en la violencia. Que no se ponga en el lugar de la gente que tiene unos pesos ahorrados en el banco, que se ponga del lado del pueblo. Nosotros estamos esperando justicia. Yo creo que este joven que hizo lo que hizo va a ser torturado en su mente y la familia de este joven no va a tener paz”.

“el tema de la chica no estoy bien enterada parece que está ayudando en la causa, el tema del arma se dicen muchas versiones. Queremos que se esclarezca el hecho. Yo esto lo vivía en Buenos Aires del otro lado y como somos una sociedad marginada, porque somos una sociedad marginada, qué futuro les dejamos a nuestros hijos? Tapar todo con plata sin justicia me parece que no es lo correcto. Nosotros no atenemos a la justicia que es la que tiene que hacer, pero no queremos acudir a otra justicia, la justicia por mano propia. Quiero aclarar que no lo queremos hacer. Yo estoy acá porque estoy protegiendo a mi hermano, él sale a la vereda y estoy detrás de él, porque estar en el lugar de un papá dolorido por haber perdido un hijo. No incentivemos a los jóvenes a la violencia. Pensemos un poquito”.